Palpite Flamengo x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 11/5/24

As duas equipes de maiores torcidas do futebol brasileiro realizam esse duelo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã.

Aqui estão nossos palpites para o embate entre Rubro-Negro Carioca e Timão, primeiro de Tite diante do Corinthians desde que o mesmo deixou o clube em 2016.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.62 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Pedro 2.15 na Betano Total de gols de uma equipe Corinthians não marcar 1.91 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Retrospecto do Timão na Série A é fraco

O Corinthians de Antônio Oliveira foi a campo como visitante em duas ocasiões na atual edição do Brasileirão, derrotado em ambas.

As duas atuações fora de casa no Timão nesta competição foram diante de Juventude e Bragantino, derrotas por 2-0 e 1-0, respectivamente.

Mesmo sem o Flamengo praticando seu melhor futebol recentemente, o time de Tite tem apenas uma derrota em casa nos seus 12 jogos como mandante na atual temporada.

Palpite 1 - Flamengo x Corinthians - Vitória do Flamengo: 1.62 na Betano.

Pedro é principal goleador do Mengão no ano

O camisa 9 do Mengão já balançou as redes por quatro competições diferentes na atual temporada, deixando o seu na Libertadores, Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão.

Participando de 21 jogos em 2024, Pedro já balançou as redes 15 vezes, possuindo uma média de 0.71 por jogo.

Os últimos gols do centroavante do Mengão andam sendo decisivos, marcando o tento da vitória no 1-0 contra o Amazonas e 2-1 no Atlético-GO, duas das vitórias mais recentes do Fla.

Palpite 2 - Flamengo x Corinthians - Pedro marcar a qualquer momento: 2.15 na Betano.

Ataque do Coringão sem consistência no Brasileirão

O setor ofensivo do Corinthians no Campeonato Brasileiro tem sido um problema nesta competição nacional.

A grande vitória diante do Fluminense por 3-0 foi literalmente o único jogo no qual o Timão balançou as redes na Série A.

Nos seus outros quatro jogos pelo Brasileirão, o Timão não marcou, acumulando duas derrotas e dois empates. Por isso, um palpite provável é o Corinthians não marcar gol.

Palpite 3 - Flamengo x Corinthians - Corinthians não marcar: 1.91 na Betano.