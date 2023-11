Palpite Flamengo x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 23/11/23

Confira palpites para Flamengo x Bragantino, em confronto atrasado da 30ª rodada do Brasileirão.

Neste confronto atrasado da 30ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o Bragantino. O confronto acontece no dia 23 de novembro (quinta-feira), no Maracanã, Rio de Janeiro.

Confira, portanto, os palpites selecionados por nossos especialistas em apostas esportivas para este importante confronto de reposição da trigésima rodada.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.88 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.78 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 2.30 na Betano

Flamengo vem de três jogos sem perder

O Mengão, comandado por Tite, parece estar aos poucos se reencontrando com a boa fase. Em seus três jogos recentes, a equipe rubro-negra não perdeu nenhum. Foram um empate e duas vitórias registradas.

Dentre essas vitórias recentes do time carioca, destaca-se o triunfo em outro jogo direto, quando venceu o Palmeiras na trigésima terceira rodada de forma convincente, aplicando 3 a 0.

Já o Bragantino, por sua vez, apresenta uma sequência de duas partidas sem vencer. A equipe foi derrotada pelo São Paulo e empatou por 2 a 2 com o Botafogo. Assim, devido ao momento atual de ambos e o fator casa, acreditamos que o Flamengo tem favoritismo para este confronto.

Palpite 1 - Flamengo x Bragantino - Flamengo vence: 1.88 na Betano.

Ambos precisam da vitória

As duas equipes, além de serem concorrentes diretas para se manterem entre os quatro mais bem colocados (posições essas que garantem vaga direta na Libertadores), são também adversários na corrida pelo título.

Nesse sentido, o empate não favorece nenhum dos times, pois os clubes que aparecem abaixo na tabela, podem se aproveitar desse “deslize” e ultrapassar ambos na corrida por vaga no principal torneio continental.

Com esse cenário em mente, projetamos que esse será um jogo no qual os dois times buscarão o gol a todo momento. E, para embasar esse palpite em cima de dados, vale mencionar que os dois times têm média superior a um gol por partida neste Brasileirão.

Palpite 2 - Flamengo x Bragantino - Sim para ambos marcam: 1.78 na Betano.

Pedro tem voltado a ser destaque

Ainda que o time tenha realizado uma temporada decepcionante, com várias mudanças de treinadores e a perda de todos os títulos disputados, Pedro continuou se destacando no ataque da equipe.

O principal goleador Rubro-Negro na temporada, ocupa, inclusive, a segunda posição entre os melhores atacantes do futebol brasileiro neste ano, com 33 gols marcados.

Contudo, desses, apenas onze foram feitos no Brasileirão. E, para atingir esse número, o camisa nove foi a campo em 29 oportunidades (nem sempre como titular). Portanto, a média de gols do artilheiro flamenguista nesta competição é de 0,37.

Palpite 3 - Flamengo x Bragantino - Pedro marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.