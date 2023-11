Palpite Flamengo x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 29/11/23

Neste confronto da 36ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o Atlético-MG. O confronto acontece no dia 29 de novembro (quarta-feira), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com isso, acompanhe os palpites selecionados por nossos especialistas em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultado Atlético-MG vence 4.35 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.15 na Betano Ambos recebem cartão nos dois tempos Sim 2.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Aproveite o bônus com código promocional Betano

Saiba como funciona o código bônus bet365

Abra sua conta com o código VIP Pinnacle

Um verdadeiro jogo de seis pontos

Duas das principais equipes do futebol brasileiro, principalmente na questão de elenco, se enfrentam no Maracanã. Flamengo e Atlético-MG se encontram num momento crucial do campeonato, tanto em questões de título quanto de classificação para a Libertadores.

As duas equipes vem embaladas de resultados positivos, o Flamengo, se encontra numa sequência de cinco jogos sem perder. Enquanto o Atlético-MG, por sua vez, está há sete jogos sem derrotas.

Contudo, o que nos faz acreditar no Galo como time vitorioso, é o fato da equipe comandada por Luis Felipe Scolari ser o terceiro melhor visitante do campeonato. Atualmente, os mineiros vêm de seis jogos sem perder longe de seus domínios.

Palpite 1 - Flamengo x Atlético-MG - Atlético-MG vence: 4.35 na Betano.

Dois ataques poderosos

Neste Campeonato Brasileiro, o Flamengo já conseguiu anotar 54 gols em 35 jogos. Assim, a equipe comandada pelo técnico Tite apresenta uma margem de 1,54 gols por jogo.

Do lado da equipe visitante, o Galo, no mesmo número de jogos, conseguiu ir às redes em 46 oportunidades. Dessa maneira, a equipe mineira chega com uma média de 1,31 por partida.

Juntos, as médias somadas ficam em 2,85. E, além disso, podemos considerar que os artilheiros dos dois times devem ir a campo: Pedro (12 gols), pelo lado do Mengão, e Paulinho (17 gols), defendendo o Galo. Assim, os sintomas de gols ficam ainda mais evidentes.

Palpite 2 - Flamengo x Atlético-MG - Mais de 2,5 gols: 2.15 na Betano.

Sintomas de um jogo disputado

Tratando-se de duas equipes que vêm disputando os principais títulos nacionais nos últimos anos, uma grande rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG foi se criando no decorrer dos anos.

Dessa maneira, e levando em conta a importância deste jogo, é de se esperar que este seja um confronto muito “pegado”, com marcações duras e muita reclamação. Assim, acreditamos ser prudente se atentar ao mercado de cartões.

No jogo mais recente entre essas equipes, em duelo válido pelo primeiro turno, foram registrados oito cartões amarelos. E, algo semelhante pode ser esperado para o confronto desta quarta-feira.

Palpite 3 - Flamengo x Atlético-MG - Sim para ambos recebem cartão nos dois tempos: 2.45 na Betano.