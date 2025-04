Palpite Estudiantes x Botafogo - Libertadores - 23/04/2025

Com equipes instáveis, confronto promete ser acirrado e com poucos gols. Estudiantes joga em casa.

O Estudiantes de La Plata recebe o Botafogo nesta quarta-feira, na Argentina. A bola irá rolar por partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h30.

Confira palpites, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Estudiantes x Botafogo.

Mercado Palpite Odds na Betano Dupla Chance Casa ou Fora 1.35 Total de Gols Menos 2,5 1.55 Escanteios Botafogo Mais 3,5 1.80

Desempenho das equipes nos últimos jogos

Vindo de mais uma derrota no sábado (19) por 2x0 para o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino, o Estudiantes não vence desde a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, quando superou o Carabobo pelo placar de 2x0. Desde então, a equipe está há quatro partidas sem conseguir uma vitória.

O Botafogo, por sua vez, também não vem de resultados animadores. Após derrota diante do Atlético-MG por 1x0, no domingo (20), pelo Brasileirão, já são três partidas sem um triunfo. A última vez que venceu foi justamente jogando pela Libertadores, no 2x0 sobre o Carabobo, na segunda rodada do torneio.

Provável escalação

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo (Barboza), Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas, Savarino; Artur, Matheus Martins e Igor Jesus.

Estudiantes: Mansilla; Meza, Núñez, Funes, Arzamendia; Ascacibar, Gabriel Neves; Medina, Palcios, Sosa; Carrillo.

Sem favorito definido na partida

Ambas as equipes não apresentaram um grande desempenho nos jogos recentes e vivem um momento de instabilidade. Com resultados pouco animadores, os adversários desta quarta-feira apresentaram exatamente os mesmos resultados nas últimas dez partidas: três vitórias, dois empates e cinco derrotas.

No Campeonato Argentino, o Estudiantes é o 6º colocado com 20 pontos, resultado de cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 14 disputas. Já o Botafogo ocupa a 14ª posição na tabela, com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas, somando cinco pontos no Brasileirão. Na Libertadores, os dois times têm os mesmos três pontos e estão na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Com base no desempenho e aproveitamento dos times nas disputas recentes e nesse início de temporada, o confronto desta terceira rodada da Copa Libertadores não tem um favorito definitivo. Mesmo jogando em casa, o elenco treinado por Eduardo Dominguez não passa segurança, aliás, perdeu os dois últimos jogos como mandante.

Palpite 1 - Estudiantes ou Botafogo com odd 1.35 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Estudiantes x Botafogo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de poucos gols

O desempenho ofensivo do Botafogo não tem sido marcado por um alto número de gols nesta temporada. Ao todo, foram 18 bolas na rede a favor dos cariocas, uma média de 0,85 gols por partida. Em seus derradeiros compromissos, apenas seis gols foram feitos em dez jogos, e somente em um desses encontros o número total de gols ficou acima de 2,5, no empate em 2x2 contra o São Paulo, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Contabilizando cinco gols a mais que o Botafogo, o Estudiantes já marcou 23 vezes em 17 jogos este ano, somando 1,35 gols a cada duelo. Analisando os dez últimos jogos da equipe argentina, só foi registrado mais de dois gols em três deles.

As estatísticas apontam que os confrontos disputados por ambas as equipes costumam ter uma quantidade baixa de gols, além disso, seus ataques marcaram pouco até aqui.

Palpite 2 - Menos de 2,5 Gols com odd 1.55 na Betano

Escanteios para o Botafogo

O Glorioso possui uma alta taxa de conversão de escanteios. Nos cinco jogos antes do confronto com o Estudiantes, 31 tiros de canto foram cedidos aos botafoguenses, e em quatro desses jogos saíram no mínimo quatro ou mais cantos na partida. Só contra o São Paulo, foram nove escanteios ao longo dos 90 minutos.

Com esses números, o mercado de escanteios para o Botafogo aparece como uma boa oportunidade de aposta, com grande probabilidade de retorno.

Palpite 3 - Mais 3,5 Escanteios para o Botafogo com odd 1.80 na Betano