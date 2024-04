Palpite Estudiantes x Grêmio - Copa Libertadores - 23/4/24

Atuando pela rodada três da fase de grupos da Libertadores, o Estudiantes, da Argentina, recebe o Grêmio.

O confronto acontece no dia 23 de abril (terça-feira), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Com isso, nossa equipe editorial trouxe algumas dicas de apostas para este duelo. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Estudiantes vence 2.02 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.05 na Betano Time com mais escanteios Estudiantes 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Grêmio com uma péssima campanha nesta Libertadores

Ainda que o Tricolor venha de duas vitórias no Campeonato Brasileiro e que venha jogando bem em dimensões nacionais, a equipe de Renato Gaúcho vem muito mal na disputa continental.

Em seus dois jogos recentes pela Libertadores, o Grêmio perdeu seus dois compromissos pelo placar de 2 a 0. Ou seja, além dos reveses, o time ainda não marcou gols no torneio.

Do outro lado, o Estudiantes vem embalado em uma sequência de seis jogos sem derrotas. Inclusive, tendo alcançado a vitória em seus últimos cinco jogos seguidos.

Palpite 1 - Estudiantes x Grêmio - Estudiantes vence: 2.02 na Betano.

Tricolor precisa se expor

Embora apenas um time tenha marcado nos dois jogos do Grêmio pela Libertadores deste ano, esse padrão não deve ser repetido no jogo diante do Estudiantes.

Em caso de uma nova derrota, as chances do Imortal de seguir vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final serão reduzidas drasticamente, sendo assim, a equipe precisará se expor.

Com isso em mente, e considerando que o Estudiantes joga mirando o topo do Grupo C, esse pode ser um duelo com gol de ambos os lados.

Palpite 2 - Estudiantes x Grêmio - Sim para ambos marcam: 2.05 na Betano.

Estudiantes vem tendo muitos escanteios a favor

A equipe argentina teve mais escanteios que seus adversários nos dois primeiros jogos que disputou na Libertadores: 4 a 2 contra o Huachipato e 10 a 3 contra o The Strongest.

Ainda, é válido observar que o Grêmio, quando jogou fora de casa neste torneio, contra o The Strongest, teve menos tiros de canto que os mandantes: 5 a 4.

Dessa forma, por estar atuando em casa e por provavelmente tomar as iniciativas ofensivas do confronto, acreditamos que o Estudiantes possa ter mais escanteios no jogo.

Palpite 3 - Estudiantes x Grêmio - Estudiantes mais escanteios: 1.65 na Betano.