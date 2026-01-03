Palpite Espanyol x Barcelona - LaLiga - 03/01/2025

Nossos especialistas trazem as melhores dicas de apostas para o seu palpite Espanyol x Barcelona pela LaLiga em 03/01/2026.

Melhores palpites para Espanyol x Barcelona:

Nossa análise: momento das equipes

A 18ª rodada, que também marca a primeira jornada da LaLiga em 2026, traz um atrativo especial com a disputa do clássico catalão.

Este duelo chega em um momento excelente para ambos os times e promete emoções desde o início.

O Espanyol está realizando até agora uma das suas melhores campanhas dos últimos anos e atravessa um grande momento futebolístico, respaldado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas que reforçaram a confiança do elenco.

Graças a esses resultados, o time dirigido por Manolo González se encontra na quinta posição da tabela, superando amplamente as expectativas iniciais e alimentando uma prévia otimista para este novo capítulo do clássico.

No entanto, o desafio será enorme, já que enfrentará um Barcelona muito sólido, que chega com sete vitórias consecutivas e nove triunfos nos seus últimos dez jogos considerando todas as competições.

Além disso, após alguns tropeços do Real Madrid, a equipe de Hansi Flick mantém a liderança com uma ligeira vantagem, por isso começar esta parte decisiva da temporada com uma vitória será fundamental em seu caminho para um novo título.

Prováveis escalações para Espanyol x Barcelona

Espanyol: Dmitrovic; Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate, Expósito; Dolan, Fernández, Milla.

Barcelona: García; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; García, De Jong, Yamal, López, Raphinha; Torres.

1° Palpite Espanyol x Barcelona: Total de gols 2-3

Desde a chegada de Hansi Flick, o Barcelona se consolidou como uma verdadeira máquina de fazer gols, sendo de longe o time mais goleador do campeonato com 51 gols em 18 partidas disputadas.

Este registro reflete uma média superior a três gols por partida, um número que sustenta a tendência ofensiva do time azulgrana e explica por que se esperam placares elevados na maioria de suas apresentações.

Nesse contexto, um resultado com dois ou três gols do Barcelona aparece como altamente provável, considerando que em seis de suas últimas sete vitórias alcançou essa cifra e que nos dois clássicos mais recentes também conseguiu marcar essa mesma quantidade.

Palpite 1 para Espanyol x Barcelona: Total de gols 2-3 2.30 na Betano.

2° Palpite Espanyol x Barcelona: Ambas equipes não marcam

Pelo bom momento de ambos os times, à primeira vista poderia parecer mais provável que ambos consigam marcar, especialmente considerando o contexto ofensivo do jogo e a importância do clássico.

No entanto, a tendência recente dos resultados mostra um cenário diferente e, com uma cota atraente, surge como uma boa opção ir na direção contrária a essa percepção inicial.

O Espanyol registrou placares em que ambas as equipes não marcaram em quatro dos seus últimos cinco jogos, enquanto o Barcelona soma três vitórias consecutivas sem sofrer gol.

Portanto, a probabilidade de que o time perico marque é baixa, ainda mais tratando-se de uma equipe que costuma resolver seus jogos com resultados apertados.

Palpite 2 para Espanyol x Barcelona: Ambas equipes não marcam 2.47 na Betano.

3° Palpite Espanyol x Barcelona: Intervalo/Final do jogo: Empate/Barcelona

Com a baixa tendência goleadora do Barcelona nos primeiros tempos de seus jogos mais recentes, somada à frequência com que o Espanyol costuma chegar empatado ao intervalo, a igualdade ao final da primeira metade aparece como um cenário muito provável.

Este contexto é reforçado pelas altas probabilidades de triunfo do time azulgrana, o que permite antecipar um desenvolvimento de jogo em que o placar só se destrave no segundo tempo.

Assim, com uma cota bastante atraente e um respaldo claro nas tendências de ambos os times, esta alternativa se apresenta sem dúvida como uma excelente opção de aposta.