Palpite Espanha x Inglaterra - Eurocopa - 14/07/24

Pela primeira vez na história, a Inglaterra disputará uma final de grande torneio longe de casa, podendo se tornar o 11º país a conquistar a Eurocopa.

A Seleção Espanhola busca se isolar como maior campeã da competição, atualmente empatada com a Alemanha, cada uma possuindo três títulos.

Destinos iguais, mas caminhos bem diferentes

A Inglaterra cresceu em desempenho dentro do torneio, mas mesmo os seus melhores momentos não se comparam com o futebol praticado pela Espanha de maneira bem mais consistente.

Os comandados de Luis De La Fuente caíram em um grupo delicado e venceram com imposição diante de Croácia e Itália, liderando sua chave com folga.

Analisando os confrontos eliminatórios das duas seleções, a Holanda foi um oponente formidável, mas a Seleção Espanhola teve pela frente os dois principais desafios.

La Roja teve de despachar a Alemanha, anfitriã do torneio, e a França, finalista das últimas duas Copas do Mundo.

Defesas vazadas no mata-mata

Um fator comum nos seis jogos eliminatórios da Inglaterra e Espanha é que nenhuma das duas seleções conseguiu um clean sheet.

A Seleção Espanhola foi vazada por Geórgia, Alemanha e França. Do outro lado, a Inglaterra também não segurou o zero no placar contra Eslováquia, Suíça e Holanda.

Os comandados de Gareth Southgate terão de enfrentar o melhor ataque da competição. Ofensivamente, a Espanha tem uma média superior a dois gols por jogo, tendo marcado 13 vezes em seis partidas.

Substituto de Pedri se destaca no mata-mata

O meia do Barcelona se lesionou nas quartas de final e deu lugar a Dani Olmo, que basicamente de forma instantânea assumiu um papel de protagonista.

Olmo é um dos artilheiros da competição com três gols. Na vitória por 2-1 contra a Alemanha, o atleta do Leipzig marcou e deu uma assistência.

Enfrentando a França na semifinal, Olmo apareceu novamente com um dos gols no triunfo espanhol.

