Palpite Equador x Peru - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/9/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima edição da Copa do Mundo, o Equador recebe a equipe do Peru.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (10 de setembro), às 18h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, localizado em Quito. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Equador vence 1.42 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Não 1.47 na Superbet Escanteios Mais/Menos Equador mais de 5,5 1.85 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Peruanos não demonstram um bom futebol

Ao analisar o desempenho das dez seleções que disputam as Eliminatórias da América do Sul, o Peru vem se destacando com uma das equipes mais ineficientes.

Além de amargar a última posição, o desempenho visto recentemente dentro das quatro linhas vem desanimando e muito os seus torcedores.

Enfrentando agora um Equador que conta com bons jogadores e que segue invicto como mandante, as projeções indicam que os equatorianos são favoritos ao triunfo.

Palpite 1 - Equador x Peru - Equador vence: 1.42 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Equador x Peru nas principais casas de apostas da atualidade. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

A defesa equatoriana deve se sobressair

Nos sete jogos disputados nesta competição, o time do Equador foi vazado em apenas 4 oportunidades, correspondendo a uma média de 0,57 gols sofridos.

Ainda, do outro lado, vale ressaltar que os peruanos são donos do segundo pior ataque do torneio, com apenas dois marcados no mesmo número de partidas.

Somando esses dados ao fator do Equador ter sofrido apenas um gol atuando na condição de mandante, acreditamos na possibilidade de apenas um time balançar as redes neste duelo.

Palpite 2 - Equador x Peru - Não para ambos marcam: 1.47 na Superbet.

Equador pode ser dominante

Como mencionado, quando atua em casa, a equipe equatoriana se mostra sempre muito forte. Isso deve se repetir enfrentando a última colocada da competição.

Na condição de mandante, o Equador teve 10 escanteios a 2 contra o Uruguai, perdeu por 6 a 3 diante da Colômbia, e mais recentemente, venceu por 5 a 4 a corrida de escanteios diante do Chile.

Ou seja, somando todos esses tiros de canto, chegamos ao número de 18, correspondendo a uma média de 6 escanteios a favor por partida.

Palpite 3 - Equador x Peru - Equador mais de 5,5 escanteios: 1.85 na Superbet.