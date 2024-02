Palpite Crystal Palace x Chelsea - Premier League - 12/2/24

O dérbi londrino entre Palace e Chelsea encerra a 24ª rodada da Premier League.

A equipe de Mauricio Pochettino quer trazer o bom desempenho em copas para a Premier League.

O retrospecto desse duelo apresenta ampla vantagem aos Blues. Confira os palpites escolhidos para o único jogo da Premier League nesta segunda-feira (12).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Chelsea 1.90 na Betano Total de cartões de uma equipe Chelsea receber dois cartões ou mais 1.39 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Cole Palmer 2.62 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Palace não vence os Blues há mais de seis anos

Apenas uma equipe vem encontrando sucesso neste confronto nas últimas temporadas.

A última vitória do Crystal Palace contra o Chelsea foi em outubro de 2017. Desde então, os Blues acumulam uma sequência de 13 vitórias no embate.

Considerando apenas os jogos no Selhurst Park, o Crystal Palace possui cinco derrotas em sequência diante do Chelsea.

O confronto do primeiro turno na atual temporada terminou com triunfo dos Blues por 2-1.

Palpite 1 - Crystal Palace x Chelsea - Vitória do Chelsea: 1.90 na Betano.

Blues amarelados com frequência

Quando essas equipes se enfrentaram pela primeira vez nesta temporada, o time do Chelsea recebeu três cartões amarelos.

Esta marca seguiu o que tem sido a rotina do Chelsea na atual temporada. A média de cartões amarelos por jogo que os Blues recebem é de 3.3.

A equipe de Mauricio Pochettino também já recebeu três cartões vermelhos na atual edição da Premier League.

Palpite 2 - Crystal Palace x Chelsea - Chelsea levar dois ou mais cartões: 1.39 na Betano.

Palmer conquistou marca inédita nos Blues

Cole Palmer se tornou o primeiro jogador do Chelsea com 21 anos ou menos a marcar 10 ou mais gols em uma temporada da Premier League.

O jovem inglês conseguiu este feito na última rodada da competição. O atleta marcou na derrota por 4-2 diante do Wolverhampton.

Com 10 gols em 19 jogos, Palmer é o principal goleador do Chelsea no Campeonato Inglês em andamento.

Palpite 3 - Crystal Palace x Chelsea - Cole Palmer marcar a qualquer momento: 2.62 na Betano.