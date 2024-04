Palpite Crystal Palace x Manchester City - Premier League - 6/4/24

Sem poder deixar pontos pelo caminho na perseguição de Liverpool e Arsenal pelo título, os Citizens vão a Londres para enfrentar o Crystal Palace.

O embate entre Manchester City e Crystal Palace abre a 32ª rodada da Premier League neste sábado (6). Confira nossos palpites para essa partida no Selhurst Park.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Man. City 1.34 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Phil Foden 2.67 na Betano Total de gols de uma equipe Manchester City marcar dois ou mais gols 1.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona a casa Bwin apostas

Histórico em Londres favorece equipe visitante

O Crystal Palace até que conseguiu surpreender o Man. City uma vez ou outra nos últimos anos, mas sempre no Etihad Stadium.

De maneira geral e especialmente nas partidas em Londres, os Citizens carregam uma ampla vantagem, possuindo quatro vitórias e um empate nos cinco jogos mais recentes na casa do Palace.

Além disso, nas quatro vezes em que recebeu uma equipe do Big Six em seus domínios nesta temporada, o Crystal Palace saiu de campo com a derrota sucumbindo diante de Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea.

Palpite 1 - Crystal Palace x Manchester City - Vitória do Man. City: 1.34 na Betano.

Estrela inglesa vem de atuação de gala

O goleador Erling Haaland foi poupado no último jogo do Man. City, algo que abriu a oportunidade para outro nome assumir o papel de colocar a bola no fundo das redes.

Em noite histórica, Phil Foden roubou os holofotes no duelo diante do Aston Villa ao anotar um hat-trick contra os comandados de Unai Emery.

O camisa 47 vive sua melhor temporada com a camisa dos Citizens sendo o vice-artilheiro do clube na Premier League com 14 gols, apenas quatro a menos que Haaland.

Palpite 2 - Crystal Palace x Man. City - Phil Foden marcar a qualquer momento: 2.67 na Betano.

Ataque dos Citizens aparece com autoridade em vitórias

Antes de seu triunfo contra o Aston Villa na Premier League, o Manchester City vinha de dois empates no Campeonato Inglês.

Contudo, nas últimas semanas o setor ofensivo tem excelentes números nos triunfos dos Citizens, sempre deixando sua marca múltiplas vezes.

A equipe de Pep Guardiola balançou as redes em duas ou mais ocasiões em cada uma de suas últimas cinco vitórias em todas as competições.

Palpite 3 - Crystal Palace x Man. City - Man. City marcar duas vezes ou mais: 1.45 na Betano.