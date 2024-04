Palpite Cruzeiro x Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 7/4/24

No domingo (7 de março), Cruzeiro e Atlético-MG se encontram no Mineirão, pela segunda partida da final do campeonato estadual de Minas Gerais.

Neste artigo você encontrará algumas dicas de apostas para este emocionante confronto. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Atlético-MG vence 2.65 na Betano Time campeão Atlético-MG 2.50 na Betano Jogador a marcar Hulk a qualquer momento 2.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atlético-MG vem demonstrando melhoras

Dentre esses dois times, a melhor campanha no estadual até aqui foi do Cruzeiro. Inclusive, a equipe tem como vantagem decidir a final em casa.

Contudo, na primeira partida da final se viu um Atlético-MG muito propositivo, tentando a todo momento buscar a vitória. E esse padrão foi visto também na estreia da equipe na Libertadores.

Sendo assim, com uma equipe forte, com jogadores talentosos em todos os setores do campo, existe uma boa possibilidade do Galo triunfar neste encontro.

Palpite 1 - Cruzeiro x Atlético-MG - Atlético-MG vence: 2.65 na Betano.

Milito visa seu primeiro título com o Galo

Campeão seguido nas últimas quatro edições, o Atlético-MG enfrenta o Cruzeiro sonhando com seu pentacampeonato consecutivo.

A equipe, embora esteja passando por uma transição no comando técnico, já demonstra melhorias sob o comando de Gabriel Milito, que terá a oportunidade de conquistar seu primeiro título com o Galo.

O Cruzeiro, campeão em 2019, embora jogue com o mando de campo, ao menos no papel, não tem um elenco tão forte quanto o do Atlético.

Palpite 2 - Cruzeiro x Atlético-MG - Atlético-MG campeão: 2.50 na Betano.

Hulk é um dos artilheiros do campeonato

O Atlético-MG tem se destacado com um ataque muito eficiente neste campeonato. Em onze partidas disputadas, o time conseguiu marcar exatamente 19 gols.

Outro ponto importante para ser destacado é que o Galo conta com um dos principais goleadores do campeonato em seu elenco: Hulk.

O paraibano já marcou seis gols nesta competição, e precisa apenas de mais um tento para se igualar a Jonathas, do Athletic Club, como principal goleador do estadual.

Palpite 3 - Cruzeiro x Atlético-MG - Hulk marca a qualquer momento: 2.80 na Betano.