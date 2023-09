Palpite Cruzeiro x América-MG - Campeonato Brasileiro - 1/10/23

Saiba os melhores palpites e dicas de aposta para o jogo Cruzeiro x América-MG, no Campeonato Brasileiro.

Realizando o seu quarto confronto nesta temporada, Cruzeiro e América-MG medem forças pela 25ª rodada do Brasileirão, com ambos vindo de derrotas por 1-0.

Apesar da presença de vários times entre a Raposa e o Z4, a distância para a zona de rebaixamento é de apenas quatro pontos, e por isso, o Cruzeiro deve pontuar.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.70 na Betano Mais/menos gols Menos de 2.5 gols 1.88 na Betano Mais/menos gols de um time Cruzeiro menos de 1.5 gols 1.93 na Betano

Sequência de empates em casa para a Raposa

O Cruzeiro ocupa uma posição no meio da tabela entrando nesta 25ª rodada. O desempenho mediano passa em parte pelo acúmulo de empates.

Nas três partidas mais recentes que realizou em casa, a Raposa terminou o confronto em igualdade, sendo quatro empates nos últimos cinco jogos como mandante.

Esta sequência incluiu empates contra equipes de todas as partes da tabela. O líder Botafogo ficou no 0-0 com a Raposa no Mineirão, mesmo resultado contra o Coritiba, que atualmente é o lanterna.

Palpite 1 - Cruzeiro x América-MG - Empate: 3.70 na Betano.

Poucos gols em jogos recentes do Cruzeiro

A Raposa não vem fazendo parte de jogos com muitos gols. De fato, nos sete jogos mais recentes do Cruzeiro, houve apenas 10 gols.

Em apenas duas ocasiões, nestas sete partidas em casa do Cruzeiro, foram marcados pelo menos três gols.

O América-MG, mesmo ocupando a penúltima posição, não possui números ofensivos tão ruins quanto o Cruzeiro, tendo anotado 26 gols na competição. No entanto, em apenas um de seus quatro últimos jogos, a partida teve pelo menos três gols.

Palpite 2 - Cruzeiro x América-MG - Menos de 2.5 gols: 1.88 na Betano.

Raposa é mandante que menos marca

Em partidas no Mineirão, a ausência de gols do Cruzeiro segue como um dos principais problemas da equipe nesta temporada.

A média de gols do Cruzeiro em casa é de 0,41 por jogo, já tendo realizado a maioria de seus jogos como mandante neste Brasileirão.

A Raposa não realiza uma partida como mandante em que pelo menos três gols são marcados, desde o início de maio, quando derrotou o Santos por 2-1.

Palpite 3 - Cruzeiro x América-MG - Cruzeiro menos de 1.5 gols: 1.93 na Betano.