Palpite Costa Rica x Paraguai - Copa América - 2/7/24

Nesta terça-feira (2), às 22h, a Seleção da Costa Rica, ainda com esperanças de alcançar a próxima fase, enfrenta o Paraguai, já eliminado do torneio.

Confira os palpites selecionados por nossa equipe editorial para esse duelo que será realizado no Q2 Stadium, situado em Austin.

Aposta Palpite Odd Resultado Paraguai vence 2.07 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.40 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Paraguai visa fechar sua participação com vitória

Ainda que remota, os costarriquenhos ainda têm chances de avançar de fase. Para isso, precisam vencer por goleada e torcer por uma derrota do Brasil.

Sendo assim, a equipe caribenha pode precisar se abrir para buscar gols, o que naturalmente deve ocasionar contra-ataques rápidos aos paraguaios.

Os sul-americanos, por sua vez, embora derrotados nas duas primeiras partidas, vêm demonstrando um estilo de jogo mais robusto que seus adversários, por isso acreditamos no Paraguai para vencer.

Palpite 1 - Costa Rica x Paraguai - Paraguai vence: 2.07 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção paraguaia deve vencer a Costa Rica em jogo pela Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

As equipes jogam com menos peso

O Paraguai entrará em campo sabendo que já está eliminado da competição. Nesse sentido, não enfrentará grande pressão para um bom resultado.

Dessa forma, os paraguaios devem jogar de forma ofensiva, visto que por questão de honra, não querem terminar a competição como lanterna da chave.

Ainda, é válido observar que os dois jogos dos paraguaios nesta competição terminaram com a linha de gols acima de 2,5.

Palpite 2 - Costa Rica x Paraguai - Mais de 2,5 gols: 2.40 na Betano.

Os dois times buscarão o gol

Dentre os quatro times que compõem o Grupo D da Copa América, apenas a Costa Rica não conseguiu marcar gols ainda.

Do outro lado, o Paraguai foi capaz de anotar gol diante do Brasil, assim como da Colômbia, evidenciando uma certa prolificidade ofensiva.

Contudo, é importante mencionar que o Paraguai tem a pior defesa da chave, sofrendo seis gols em dois jogos (três por partida). Sendo assim, acreditamos na possibilidade de ambos marcarem.

Palpite 3 - Costa Rica x Paraguai - Sim para ambos marcam: 2.07 na Betano.