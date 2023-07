Palpite Coritiba x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 24/7/23

Veja os palpites para apostar no jogo Coritiba e Fluminense, finalizando a 16ª rodada do Brasileirão.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo Coritiba e Fluminense, que finaliza a 16ª rodada do Brasileirão Série A.

Aposta Palpite Odd Empate Empate no primeiro tempo 2.10 na bet365 Metade com mais gols Segundo tempo 2.05 na bet365 Resultado do segundo tempo Vitória do Fluminense 2.25 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Equilíbrio inicial neste duelo

São 14 pontos e várias posições que separam estas duas equipes na tabela. Apesar disso, o bom desempenho recente do Coxa e retrospecto recente ruim do Fluminense como visitante equilibram o confronto.

Em sete partidas como mandante, o Coxa tem feito bons inícios defensivamente, sem sofrer gols no primeiro tempo em cinco destes jogos.

Da mesma maneira, embora não vença desde 10 de maio longe do Maracanã, o Fluminense também controla bem os seus oponentes no início de partidas fora de casa.

Em cinco de oito jogos como visitante, o Flu foi para o intervalo sem sofrer gols.

Palpite 1 - Coritiba x Fluminense - Empate no primeiro tempo: 2.10 na bet365.

Fluminense evolui ao decorrer da partida, como visitante

O Flu enfrenta um aproveitamento decepcionante, com derrotas na maioria dos seus jogos fora de casa (4 de 7). Porém, há um contraste em relação aos seus números defensivos tanto em casa, quanto fora dela.

Se tratando de seu ataque, o Tricolor das Laranjeiras marcou nove gols em sete jogos como visitante. Então, a equipe de Fernando Diniz tende a evoluir com o decorrer do jogo.

Em jogos fora de casa, a média do Fluminense é de 0,43 gols na etapa inicial, mas dobra para 0,86 no segundo tempo.

Palpite 2 - Coritiba x Fluminense - 2ª tempo (Metade com mais gols): 2.05 na bet365.

Sequência do Coritiba é positiva, mas adversário vem forte

O momento do Coritiba é ótimo sob a tutela de Tiago Kosloski, com duas vitórias e um empate. No entanto, o Fluminense será sem sombra de dúvidas o melhor oponente que o técnico interino enfrentará até o momento. Já que o Fluminense briga pelas primeiras posições e atualmente ocupa a 5ª colocação.

Além dos bons números ofensivos como visitante, o Fluminense também conta com um Coritiba que sofre no segundo tempo das partidas em casa.

O Coxa marcou apenas um gol no segundo tempo, em sete jogos como mandante, e teve a sua defesa vazada em cinco destes.

Palpite 3 - Coritiba x Fluminense - (Resultado do segundo tempo) Vitória do Fluminense: 2.60 na bet365.