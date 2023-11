Palpite Coritiba x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 29/11/23

Confira palpites para apostar em Coritiba x Botafogo, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

O Glorioso chegou a liderar o Brasileirão com folga, e agora entra na 36ª rodada ocupando a terceira colocação, mas ainda dentro da briga pelo título.

Com só um ponto de diferença para Palmeiras e Flamengo, o Glorioso pode se recuperar, visitando o Coritiba, que já está matematicamente rebaixado

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.80 na Betano Total de gols Três gols ou mais 1.93 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Fase preocupa, mas Fogão tem excelente oportunidade

O Botafogo vem de três empates seguidos, e não vence há mais de um mês. Contudo, sua última vitória veio justamente em cenário similar ao que terá nesta quarta (29).

No seu triunfo mais recente, o Fogão enfrentava outro integrante do Z4, o América-MG. Na ocasião o Botafogo levou a melhor por 2-1 em Belo Horizonte.

No duelo entre Coritiba e Botafogo no primeiro turno, o Glorioso saiu com os três pontos, vencendo por 4-1 em casa.

Além de já chegar nesta rodada matematicamente rebaixado, o Coxa também entrará em campo sem o apoio de sua torcida, já que o jogo ocorrerá com portões fechados por conta da punição da CBF.

Palpite 1 - Coritiba x Botafogo - Vitória do Botafogo: 1.80 na Betano.

Coxa entre as defesas mais vazadas

O Coritiba tem uma média de quase dois gols sofridos por partida, com sua defesa já vazada 69 vezes em 35 jogos.

Nas últimas partidas do Coxa o cenário tem sido de jogos com muitos gols, sendo que em cinco das sete mais recentes, o jogo terminou com pelo menos três gols.

O Botafogo também vem participando de confrontos com alto número de gols. A média em suas últimas quatro partidas é superior a quatro gols por jogo..

Palpite 2 - Coritiba x Botafogo - Partida com pelo menos três gols: 1.93 na Betano.

Glorioso vem marcando e sofrendo gols com alta frequência

A maioria dos jogos recentes do Botafogo terminou com ambas as equipes marcando, com este sendo o caso em suas quatro últimas partidas.

Desde o início de outubro, o Fogão balançou as redes em nove das 11 partidas que realizou, e só não sofreu gol em uma ocasião.

Em suas duas partidas mais recentes como visitante, o Botafogo marcou um total de quatro gols, e também sofreu quatro.

Palpite 3 - Coritiba x Botafogo - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.83 na Betano.