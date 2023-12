Palpite Corinthians x Internacional - Campeonato Brasileiro - 2/12/23

Confira quais os palpites para apostar na partida entre Corinthians x Internacional, no Brasileirão Série A.

Internacional e Corinthians responderam em momentos cruciais, ambos vencendo na última rodada, e agora se enfrentam em circunstâncias mais favoráveis.

Este será o último jogo do Timão na Neo Química Arena nesta temporada, já que a equipe encerra a competição enfrentando o Coritiba fora de casa.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.10 na Betano Intervalo com mais gols Segundo tempo 2.07 na Betano Total de gols de uma equipe Corinthians marcar no máximo um 1.47 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Neo Química Arena e os inúmeros empates

O Corinthians, mesmo em má fase, é muito difícil de ser batido em casa, mas não consegue traduzir isso em vitórias.

Nos 18 jogos que o Timão realizou em casa, foram 10 empates para o Corinthians, incluindo quatro das últimas seis partidas.

Além disso, estas equipes já estão familiares com confrontos terminando em igualdade. Inter e Corinthians possuem seis empates seguidos desde 2021.

Palpite 1 - Internacional x Corinthians - Empate: 3.10 na Betano.

Média de ambos sobe na etapa complementar

A média de gols do Corinthians em casa é de 1.39, sendo que a maioria desses gols foram marcados na etapa complementar.

Em 18 partidas em casa, o Corinthians marcou apenas seis gols nas etapas iniciais, e já nos segundos tempos este número sobe para 19.

O Internacional também melhora com o decorrer do jogo, com a média subindo de 0.28 para 0.5 da primeira para a segunda etapa de seus jogos fora de casa.

Palpite 2 - Corinthians x Internacional - (Intervalo com mais gols) 2º tempo: 2.07 na Betano.

Timão raramente marca múltiplas vezes em casa

O Corinthians vem de uma vitória por 4-2 fora de casa, mas este é um ponto de exceção em uma temporada com poucos gols.

Desde 18 de setembro, o Timão não marca múltiplos gols em casa, acumulando oito jogos como mandante em todas as competições de lá para cá, sempre com um gol ou menos.

O Internacional corrobora as expectativas de poucos gols, também segurando seu oponente sem múltiplos gols em cinco de seus últimos seis jogos.

Palpite 3 - Corinthians x Internacional - Corinthians marcar no máximo um gol: 1.47 na Betano.