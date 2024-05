Palpite Corinthians x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 4/5/24

O Timão se recuperou na última semana com um par de resultados positivos e receberá o Leão do Pici neste sábado (4) na quinta rodada do Brasileirão.

Confira os palpites selecionados para esse embate entre Corinthians e Fortaleza na Neo Química Arena

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Fortaleza ou empate 1.78 na Betano Total de gols de uma equipe Fortaleza marcar pelo menos uma vez 1.57 na Betano Total de escanteios 11 ou mais 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Série de invencibilidade do Leão do Pici neste duelo

O retrospecto recente entre essas equipes reflete um pouco o que vem sendo o momento de Corinthians e Fortaleza.

Já se passaram cinco duelos entre Corinthians e Fortaleza sem que a equipe paulista saia vitoriosa, possuindo três derrotas e dois empates diante do Leão do Pici nesse confronto.

Além de se apoiar neste bom desempenho diante do Timão nos últimos anos, o Fortaleza chega para o jogo deste sábado (5) com série invicta apenas em tempo regulamentar de 10 partidas.

Palpite 1 - Corinthians x Fortaleza - Vitória do Fortaleza ou empate: 1.78 na Betano.

Leão do Pici não perde há mais de um mês

Há poucos dias, o Fortaleza conquistava o que é até esse momento seu grande triunfo da temporada, aplicando quatro gols em vitória diante do Boca Juniors pela Copa Sul-Americana.

No seu jogo mais recente, um empate sem gols com o Vasco, o Fortaleza encarou o fim de uma série de oito jogos balançando as redes.

Apesar de não ter saído do zero, o Leão do Pici foi amplamente superior, acertando o alvo Cruzmaltino seis vezes contra apenas um do Vasco.

Palpite 2 - Corinthians x Fortaleza - Fortaleza para marcar a qualquer momento: 1.57 na Betano.

Timão vem de partidas com alto número de escanteios

Os últimos jogos do Timão, além de representar uma melhora nos resultados, andam trazendo muitos escanteios em ambos os lados.

A atuação mais recente do Corinthians foi uma vitória por 2-1 contra o América-RN, equipe da quarta divisão. Este jogo válido pela Copa do Brasil teve 15 escanteios.

Recebendo o Fluminense na última rodada do Brasileirão, a vitória do Corinthians por 3-0 aconteceu em uma partida com 14 escanteios, sendo oito para a equipe visitante que tentou sem sucesso ir atrás do resultado na etapa complementar.

Palpite 3 - Corinthians x Fortaleza - 11 escanteios ou mais: 2.07 na Betano.