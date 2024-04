Palpite Corinthians x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 28/4/24

Ambos sem conseguir vitórias em competições continentais no meio de semana, Tricolor de Laranjeiras e o Timão se enfrentam neste domingo (28).

A equipe de Antônio Oliveira segue em busca de seu primeiro triunfo no Brasileirão. Estes são os nossos palpites para a partida da quarta rodada da Série A em São Paulo.

Aposta Palpite Odd Resultado do 1º tempo Empate 2.00 na KTO Total de gols de uma equipe Corinthians marcar no máximo um gol 1.50 na KTO Total de chutes de um jogador Germán Cano ter três ou mais 1.50 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Flu acostumado a equilíbrio no início como visitante

O Tricolor das Laranjeiras foi ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño em seu último embate e apesar da alta porcentagem de posse de bola, o número de chances perigosas não foi dos maiores, acertando o alvo só uma vez.

A partida, que terminou em um empate sem gols, foi a segunda do Flu em três jogos na fase de grupos da Copa Libertadores da América, líder de sua chave com cinco pontos.

Nas suas duas atuações mais recentes como visitante em todas as competições, o Tricolor das Laranjeiras foi para o intervalo com empate no placar.

Palpite 1 - Corinthians x Fluminense - Empate no 1º tempo: 2.00 na KTO.

Timão deve muito ofensivamente

O Corinthians é a única equipe no Campeonato Brasileiro com três partidas realizadas, que ainda não balançou as redes na Série A.

A equipe de Antônio Oliveira, nem mesmo quando atuou boa parte do jogo em casa contra o Atlético-MG com um homem a mais, conseguiu sair do zero, isso ainda na primeira rodada.

Contando também a derrota para o Argentinos Juniors na quarta-feira (24), o Timão tem quatro jogos seguidos sem gol.

Palpite 2 - Corinthians x Fluminense - Corinthians marcar no máximo um gol: 1.50 na KTO.

Centroavante argentino segue influente no time do Flu

Germán Cano pode não estar vivendo o melhor início de temporada em sua carreira, mas seus números apresentam um ímpeto inabalável.

O camisa 9 do Fluminense possui uma média de 3.3 chutes por partida neste começo de Brasileirão, já tendo marcado o seu primeiro no único jogo do Flu fora de casa na competição, derrota por 2-1 para o Bahia.

Historicamente, a média de finalizações do Cano no Brasileirão está entre as maiores, com 2.7 na temporada passada e 3.4 em 2022.

Palpite 3 - Corinthians x Fluminense - Germán Cano ter três chutes ou mais: 1.50 na KTO.