Palpite Corinthians x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 14/4/24

A Neo Química Arena será palco de um confronto de alvinegros na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG visita o Corinthians neste domingo (14) com ambas as equipes buscando começar a Série A com o pé direito. Aqui estão nossos palpites para esse embate às 16h.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 2.95 na Betano Total de gols Dois ou mais 1.55 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Paulinho 3.10 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Gabriel Milito ainda não perdeu com o Galo

O treinador argentino apenas assumiu o Atlético-MG recentemente, mas o desempenho da equipe mineira desde sua chegada chama certamente a atenção.

Milito comandou o Galo ao primeiro título de sua carreira, vencendo o Cruzeiro por 5-3 no Campeonato Mineiro, também apresentando bons números na Libertadores da América.

O Atlético-MG é a única equipe brasileira com 100% de aproveitamento na Libertadores, superando o Caracas fora de casa e mais recentemente o Rosario Central na Arena MRV.

Palpite 1 - Corinthians x Atlético-MG - Vitória do Atlético-MG: 2.95 na Betano.

Dois gols ou mais em seis de sete jogos

Desde a chegada de Milito, o Atlético-MG marcou dois ou mais gols em cada um de seus quatro jogos

Na decisão do Estadual anotou dois no empate dentro de casa na ida e três no triunfo no jogo da volta.

Já pela Copa Libertadores, o Galo possui o segundo melhor ataque (6) atrás apenas do Bolívar (7), tendo derrotado o Caracas por 4-1 e Rosario Central por 2-1.

Adversário do Atlético-MG nesta primeira rodada do Brasileirão, o Corinthians participou de jogos com pelo menos dois gols em suas últimas três aparições.

Palpite 2 - Corinthians x Atlético-MG - Dois gols ou mais: 1.55 na Betano.

Artilheiro do último Brasileirão em campo

A campanha de terceiro colocado do Galo na temporada se deveu muito aos esforços de Paulinho e Hulk no setor ofensivo.

Paulinho se destacou levando para a casa o prêmio de artilheiro da competição, marcando 20 gols em 36 jogos.

No último duelo entre essas equipes, Paulinho marcou para o Galo em empate por 1-1 no segundo turno do Brasileirão de 2023 na Neo Química Arena.

Palpite 3 - Corinthians x Atlético-MG - Paulinho marcar a qualquer momento: 3.10 na Betano.