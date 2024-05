Palpite Corinthians x América-RN - Copa do Brasil - 22/5/24

Em compromisso válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o América-RN.

A partida acontece no dia 22 de maio (quarta-feira), na Neo Química Arena, em São Paulo. Dessa forma, confira neste artigo as dicas de apostas selecionadas por nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Corinthians vence nos dois tempos 2.82 na Betano Escanteios Corinthians mais de 7.5 2.10 na Betano Jogador a marcar Yuri Alberto a qualquer momento 2.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Corinthians é o favorito incontestável

O Corinthians vem embalado por uma vitória expressiva na Copa Sul-Americana, a equipe paulista venceu o Argentinos Juniors em seu jogo mais recente por 4 a 0.

Ainda, outro ponto importante para ser destacado é que a equipe de António Oliveira se encontra com uma sequência invicta de seis jogos atuando em casa.

Dessa forma, com a sua força como mandante e enfrentando uma equipe que ocupa apenas a posição 58 no ranking da CBF, o Timão deve ter facilidade para alcançar a vitória.

Palpite 1 - Corinthians x América-RN - Corinthians vence nos dois tempos: 2.82 na Betano.

Timão deve ter o domínio da partida

A equipe corintiana, por atuar com o apoio de sua torcida e por ainda precisar definir o jogo para ter uma classificação tranquila, deverá, certamente, ter uma abordagem ofensiva.

Dessa forma, com o ‘Time do Povo’ indo para cima dos visitantes, a partida pode ocasionar muitos escanteios a favor do time de Parque São Jorge.

No primeiro duelo entre essas equipes foram marcados 15 escanteios, sendo nove a favor do Timão. Agora, em casa, esse padrão deve ser apresentado mais uma vez a favor dos mandantes.

Palpite 2 - Corinthians x América-RN - Corinthians mais de 7,5 escanteios: 2.10 na Betano.

Yuri Alberto vem sendo decisivo

Na atual temporada, Yuri Alberto realizou 21 jogos a frente do Corinthians, tendo participado de pelo menos quatro campeonatos: Paulistão, Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Nessas mais de vinte partidas disputadas, o atacante conseguiu ir às redes em onze oportunidades, sendo assim tem uma média de 0,52 por partida.

Podemos destacar ainda a boa fase atual do atleta, que conseguiu marcar três gols em seus últimos três jogos realizados.

Palpite 3 - Corinthians x América-RN - Yuri Alberto marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.

