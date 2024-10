Palpite Colômbia x Chile - Eliminatórias para a Copa do Mundo - 15/10/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, a Colômbia recebe a equipe do Chile.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (15 de outubro), às 17h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, localizado em Barranquilla. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Colômbia vence 1.42 na Betano Gols Mais/Menos Colômbia mais de 1,5 1.72 na Betano Jogador a marcar Luis Díaz a qualquer momento 2.75 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Colômbia tem sido um mandante poderoso

A Colômbia, atuando em casa, realizou quatro jogos e permanece invicta. Neste recorte foram alcançados três triunfos e um empate.

Do outro lado, o Chile é uma das equipes com pior desempenho como visitante, em quatro jogos longe de seus domínios a equipe se deparou com quatro derrotas.

Ainda, é importante levar em consideração que os chilenos são atualmente os lanternas da competição, com apenas uma vitória em nove jogos.

Palpite 1 - Colômbia x Chile - Colômbia vence: 1.42 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Colômbia x Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Chile com uma defesa frágil

Analisando o desempenho defensivo das dez seleções das Eliminatórias da América do Sul, notamos que o Chile é um dos times mais vulneráveis.

Ao todo, a equipe chilena foi vazada em 14 ocasiões em nove rodadas na competição, o que estabelece uma média de 1,55 gols sofridos.

Outro ponto de destaque para embasar esse palpite é que dos 14 gols sofridos, 10 deles foram feitos quando o Chile atuou como visitante.

Palpite 2 - Colômbia x Chile - Colômbia mais de 1,5 gols: 1.72 na Betano.

Luis Díaz pode ser decisivo

Luis Díaz é sem sombra de dúvidas um dos jogadores mais qualificados não apenas da Colômbia, mas sim de toda a América do Sul.

O jogador atualmente possui três gols nessas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Sendo assim, ele se posiciona como vice-artilheiro da competição.

Para este jogo, enfrentando uma das equipes com o pior setor defensivo, acreditamos na possibilidade dele marcar ao menos um tento neste duelo.

Palpite 3 - Colômbia x Chile - Luis Díaz marca a qualquer momento: 2.75 na Betano.