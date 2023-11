Palpite Chile x Paraguai - Eliminatórias para a Copa do Mundo - 16/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Chile x Paraguai, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Chile e Paraguai são duas seleções que tiveram suas esperanças renovadas, contando com o aumento do número de vagas para a América do Sul, e se enfrentam nesta 5ª rodada das Eliminatórias.

Levando isso em consideração, preparamos dicas interessantes para este jogo que pode se provar crucial para ambas as seleções.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Chile ou empate e dois gols ou menos 1.85 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.53 na Betano Resultado do 1º tempo Empate 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Ataques decepcionantes em ambos os lados

Chile e Paraguai possuem a mesma pontuação após quatro rodadas com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

A falta de resultados positivos passa por ataques que não incomodam. Nestas oito partidas combinadas, Chile e Paraguai marcaram apenas quatro gols, sendo três do Chile e um do Paraguai.

Atuando fora de casa, a seleção paraguaia não marcou gols nas Eliminatórias, com derrotas por 1 a 0 para Venezuela e Argentina.

Analisando o retrospecto recente entre estas seleções, o Chile chega com ampla vantagem, tendo vencido os três últimos confrontos. Foram duas vitórias pelas Eliminatórias para a última Copa, e mais recentemente uma em amistoso.

Palpite 1 - Chile x Paraguai - Chile ou empate e dois gols ou menos: 1.85 na Betano.

Jogos com poucos gols

A seleção chilena está invicta em casa, e nestes dois jogos só foram marcados dois gols.

Em seu primeiro jogo como mandante, o Chile ficou no empate sem gols com a Colômbia, e na rodada retrasada a seleção chilena venceu o Peru em casa por 2-0.

A seleção paraguaia também participa de jogos com poucos gols. Em quatro partidas, o Paraguai só sofreu dois gols, e nenhum de seus jogos teve mais de um gol marcado.

Palpite 2 - Chile x Paraguai - Dois gols ou menos: 1.53 na Betano.

Chile e Paraguai não marcaram nas etapas iniciais

Em todas as suas partidas nas Eliminatórias, Chile e Paraguai não balançaram as redes nas etapas iniciais de seus jogos.

Três dos quatro jogos da seleção paraguaia foram para o intervalo em empates sem gols.

Já o Chile foi para o intervalo com empates em 50% de seus jogos nas Eliminatórias.

Palpite 3 Chile x Paraguai - Empate no 1º tempo: 1.93 na Betano.