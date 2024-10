Palpite Chile x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/10/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, o Chile recebe um Brasil que busca recuperação.

O compromisso entre essas seleções está marcado para quinta-feira (10 de outubro), às 21h, no Estádio Nacional de Chile, localizado em Santiago. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Brasil vence 1.57 na bet365 Gols Mais/Menos Chile menos de 0,5 1.83 na bet365 Jogador a marcar Rodrygo a qualquer momento 3.75 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Chile tem enfrentado dificuldades na competição

O Brasil tem tido contratempos na competição, mas o Chile tem estado ainda pior, tanto que atualmente é o penúltimo colocado na tabela classificatória.

Por mais que atue fora de casa, o Brasil tem um elenco mais qualificado. Sendo assim, tem totais condições de realizar uma boa partida diante dos chilenos e trazer os três pontos para casa.

O Chile, vale mencionar, não vence uma partida há cinco jogos. Com isso se encontram altamente pressionados para este confronto.

Palpite 1 - Chile x Brasil - Brasil vence: 1.57 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Chile x Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Brasil: 1.60 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Chile tem um ataque pouco efetivo

O time comandado por Gareca tem pecado muito no ataque, tanto que são donos do terceiro pior setor ofensivo. Até aqui, eles marcaram 4 gols em oito jogos, média de 0,5 por rodada.

Com esse fraco desempenho de seus atacantes, acreditamos na possibilidade de que o Brasil consiga passar por este adversário sem ter sua meta violada.

Para embasar esse palpite, observamos que o Chile foi derrotado pelo Brasil em seus últimos quatro encontros, todos eles sem conseguir sequer balançar as redes brasileiras.

Palpite 2 - Chile x Brasil - Chile menos 0,5 gols: 1.83 na bet365.

Rodrygo é o artilheiro do Brasil nas Eliminatórias

O Brasil não poderá contar com Vinicius Júnior, que sofreu uma lesão defendendo o Real Madrid. Sendo assim, podemos ver Rodrygo como a referência ofensiva do time de Dorival.



Nessas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, inclusive, Rodrygo é o artilheiro da Seleção Brasileira, tendo marcado três gols.

Contando com o retorno de Raphinha, que vem sendo um assistente talentoso no Barcelona, as chances de Rodrygo brilhar neste duelo ficam ainda mais evidentes.

Palpite 3 - Chile x Brasil - Rodrygo marca a qualquer momento: 3.75 na bet365.