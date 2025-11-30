Palpite Chelsea x Arsenal - Premier League - 30/11/2025

Nosso especialista em apostas espera outro emocionante derby de Londres, no qual os dois primeiros da Premier League vão empatar.

Melhores palpites para Chelsea x Arsenal:

BTTS (Ambas Equipes Marcam): sim, com odds de 1.72 na Betano;

1x2: empate, com odds de 3.40 na Betano;

Artilheiro a qualquer momento: Estevão, com odds de 4.80 na Betano.

Palpite de placar: Chelsea 2-2 Arsenal.

Nossa análise: momento das equipes

O Chelsea vem construindo seu momento de forma discreta nesta temporada. Os Blues conseguiram uma sequência de resultados positivos, perdendo apenas uma vez nas últimas 10 partidas.

Os jogadores de Enzo Maresca parecem estar em boa forma. Com atletas como Liam Delap retornando e Cole Palmer perto de voltar de lesão, o Chelsea é perigoso.

Eles não podem ser descartados da corrida pelo título, especialmente estando em segundo lugar antes da ação deste fim de semana.

O clube do oeste de Londres está apenas seis pontos atrás dos líderes da liga, e uma vitória em Stamford Bridge certamente reabrirá a disputa pelo título.

Uma convincente vitória por 3-0 sobre o Barcelona na ação da Liga dos Campeões no meio da semana demonstrou o quanto o Chelsea evoluiu.

No entanto, o Arsenal pode argumentar o mesmo, após ter infligido ao Bayern de Munique sua primeira derrota de toda a temporada na tarde de quarta-feira.

Aquele placar de 3-1 foi generoso para os alemães, já que os Gunners mostraram sua força no segundo tempo e dominaram completamente os campeões da Bundesliga. Isso veio após uma convincente vitória no Derby do Norte de Londres por 4-1.

Prováveis escalações para Chelsea x Arsenal

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Pedro, Gittens, Delap;

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Martinelli, Merino.

Poder de fogo de qualidade

Os donos da casa têm sido defensivamente sólidos ultimamente, mantendo quatro jogos sem sofrer gols nas últimas cinco partidas.

No entanto, sua forma na liga em casa viu a equipe sofrer uma média de um gol por jogo, o que significa que os visitantes podem aproveitar.

Ambas as equipes têm ataques potentes, o Arsenal com 24 gols na Premier League e o Chelsea não muito atrás com 23, em 12 jogos.

Os Gunners marcaram sete gols em seus últimos dois jogos em todas as competições, apesar de estarem sem jogadores cruciais como Viktor Gyökeres e Martin Ødegaard.

Com este último agora recuperado de lesão, ele deve desempenhar um papel crucial na criação de chances para seus companheiros, provavelmente vindo do banco no domingo.

Crucialmente, nos últimos três jogos do Arsenal, ambas as equipes marcaram, enquanto 50% dos jogos do Chelsea em casa na liga tiveram o mesmo resultado.

Três dos últimos quatro confrontos diretos em Stamford Bridge tiveram ambas as equipes comemorando um gol.

Os jogadores que eles têm em suas fileiras são de qualidade suficiente para marcar pelo menos um gol no domingo.

Palpite 1 para Chelsea x Arsenal: BTTS: sim, com odds de 1.72 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mais um capítulo na sequência de vitórias?

O Chelsea está no encalço dos Gunners e pode jogar com um pouco de liberdade no domingo, já que a pressão está sobre os líderes.

Os Blues têm lutado contra o Arsenal em encontros recentes, sem vencer nos últimos sete confrontos da liga.

Garantir uma vitória neste fim de semana será celebrado em todo o país, mas a realidade é que o Arsenal está em uma fase excelente. O time de Mikel Arteta está invicto em seus últimos 16 jogos em todas as competições, vencendo 14 deles.

O clube do norte de Londres venceu seus anfitriões em cinco dos últimos sete confrontos diretos. Crucialmente, os dois encontros mais recentes no Bridge viram ambas as equipes compartilharem pontos em dois empates.

Com ambos os lados em ótima forma e ostentando profundidade no elenco, outro empate é provável no domingo.

Palpite 2 para Chelsea x Arsenal: 1x2: empate, com odds de 3.40 na Betano.

Um desafio para os defensores

O Chelsea distribuiu bem seus gols, com todos contribuindo. Pedro Neto, João Pedro e Enzo Fernandez lideram a tabela de artilheiros do clube na Premier League. No entanto, a contratação de verão Estevão mostrou por que foi contratado pelo Chelsea.

O jovem brasileiro tem sido sensacional tanto para o clube quanto para o país. Estevão marcou contra o Barcelona durante a semana, elevando sua contagem para três gols em tantas partidas para clube e país.

O atacante marcou seis gols em suas últimas 10 aparições, incluindo jogos internacionais.

No entanto, Maresca o tem usado com moderação na liga. Se Estevão começar, a defesa do Arsenal pode ter dificuldades contra ele.