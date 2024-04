Palpite Cerro Porteño x Fluminense - Copa Libertadores - 25/4/24

Atuando pela rodada três da fase de grupos da Libertadores, o Cerro Porteño, do Paraguai, recebe o Fluminense.

O confronto acontece no dia 25 de abril (quinta-feira), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. Com isso, nossa equipe editorial analisou os times e trouxe alguns palpites para este duelo. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 2.40 na Betano Jogador a marcar Cano a qualquer momento 2.70 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Fluminense em busca de vitória fora de casa

Nesta temporada, a força do Fluminense para esta competição vem de manter a maior parte do time que conquistou a Libertadores em 2023 como parte do elenco.

Claro, o clube adicionou também alguns jogadores altamente qualificados, que já jogaram inclusive pela Seleção do Brasil, como Douglas Costa e Renato Augusto.

Embora apresente alguns problemas extra-campo, com alguns atletas afastados por indisciplina, a equipe vem de um resultado que gera empolgação. O time venceu o Vasco na rodada mais recente do Brasileirão.

Palpite 1 - Cerro Porteño x Fluminense - Fluminense vence: 2.40 na Betano.

Cano ainda é a principal esperança de gols

Germán Cano, o quinto maior goleador do futebol mundial em 2023, com um total de 40 gols, está determinado a continuar sua trajetória de artilheiro nesta temporada.

O jogador foi o principal goleador do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas, o que o estabeleceu como um dos atacantes mais eficazes do país.

Além disso, o argentino se destacou como o maior goleador da Libertadores na temporada anterior, registrando um impressionante total de 13 gols.

Palpite 2 - Cerro Porteño x Fluminense - Cano marca a qualquer momento: 2.70 na Betano.

Ambos devem ir ao ataque

Na atual temporada, o Fluminense já realizou exatamente 20 jogos. Desses, a equipe conseguiu marcar exatamente 27 gols, sendo assim, a equipe Tricolor apresenta uma média de gols por partida estabelecida em 1,35.

Dessa forma, considerando ainda que o time do Cerro Porteño joga em casa e busca um triunfo para não se complicar no Grupo A, existe uma clara projeção para que este jogo apresente muitas oportunidades de gols.

Sendo assim, achamos prudente acreditar que este duelo envolvendo Cerro Porteño e Fluminense tenha gols das duas equipes.

Palpite 3 - Cerro Porteño x Fluminense - Sim para ambos marcam: 1.85 na Betano.