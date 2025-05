Palpite Central Córdoba x Flamengo - Copa Libertadores - 07/05/2025

Flamengo aposta em bom retrospecto fora de casa, enquanto Central Córdoba busca surpreender novamente como mandante.

Flamengo precisa do resultado para melhorar a situação na competição, enquanto o Central Córdoba tenta manter bom desempenho para seguir no topo da tabela. Central Córdoba recebe o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Unico Madre de Ciudades. A bola irá rolar pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Confira algumas dicas de apostas, marcados, análises e prováveis escalações para Central Córdoba x Flamengo.

Como chegam as equipes

No duelo desta quarta-feira, o Flamengo volta a encarar o Central Córdoba, time que encerrou uma sequência de 16 jogos de invencibilidade do Rubro-Negro ao conquistar uma vitória surpreendente no Maracanã na segunda rodada. Agora, as equipes se enfrentam novamente em mais um jogo pelo Grupo C da Libertadores.

O Central Córdoba ainda não perdeu na competição e lidera a tabela com sete pontos, conquistados após dois triunfos e um empate. No entanto, o clube vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Argentino, incluindo a última, por 3x1 diante do Banfield na sexta-feira (02). Atualmente, é o 11º colocado do Grupo A do Campeonato Argentino e soma apenas 18 pontos em 16 jogos.

O Flamengo também chega para a disputa após uma derrota para o Cruzeiro por 2x1 no domingo (04), quando sofreu com a famosa "lei do ex" ao tomar um gol do seu ex-jogador Gabriel Barbosa no final da partida. Com esse placar, a equipe perdeu a liderança e caiu para a terceira posição, mesma posição que ocupa em seu grupo na Libertadores, com quatro pontos, três a menos que o líder Central Córdoba.

Prováveis escalações

Central Córdoba : Aguerre; Martínez, Mansilla, Casermeiro e Marchi; Cristóforo e Glaby; Zalazar, Verón e Alfonso; Fúnez.

: Aguerre; Martínez, Mansilla, Casermeiro e Marchi; Cristóforo e Glaby; Zalazar, Verón e Alfonso; Fúnez. Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

Dupla chance

Embora nos últimos cinco jogos o Central Córdoba tenha conquistado somente uma vitória, justamente pela Libertadores, o El Ferroviario tem apresentado uma campanha surpreendente no torneio continental e superado os favoritos do grupo. Além disso, como mandante, o time argentino sofreu apenas quatro derrotas em 12 jogos.

Já o Flamengo ainda não mostrou os resultados esperados na Libertadores e conta com somente uma vitória até o momento, encontrando-se fora da zona de classificação para as oitavas de final. No entanto, como visitante este ano, o Mengão disputou 14 jogos e perdeu apenas dois, o que demonstra a capacidade da equipe de propor jogo mesmo fora de casa.

Mesmo que seja de conhecimento geral a superioridade técnica do Flamengo em relação ao Central Córdoba, os argentinos já mostraram que não estão para brincadeiras na Libertadores. Com isso, o resultado da disputa desta noite não tem um favorito definido, já que o Central Córdoba conta com o fator casa e o Flamengo tem um bom retrospecto como visitante. O mercado para dupla chance pode ser um bom palpite.

Expectativa de poucos gols na partida

Os jogos do Flamengo na Libertadores não têm sido marcados por muitos gols. Dos três jogos até aqui, apenas um, contra o Central Córdoba, registrou três gols na partida. Contra a LDU, o time ficou no 0x0. Além disso, nos seus cinco jogos recentes, em três deles o número total de gols na partida ficou abaixo de 2,5.

As partidas do Central Córdoba terminou com o total de gols abaixo de três em quase metade dos duelos na temporada, incluindo um jogo na Libertadores contra a LDU. Sabendo da qualidade técnica do seu adversário, é provável que o time da casa adote uma postura mais defensiva neste encontro. Considerando que o Flamengo tem tido dificuldades com defesas mais fechadas, a tendência é de um placar com poucos gols.

Ambas marcam (NÃO)

Ainda que a taxa de gols nas últimas partidas do Central Córdoba seja favorável ao mercado de ambas marcam, por outro lado o Flamengo, precisando subir na tabela, vem para este confronto com a necessidade de vencer. Esse fator certamente obrigará o El Ferroviario a jogar mais fechado se quiser segurar o placar.

Nessas circunstâncias, o time mandante deve evitar jogadas perigosas e buscar chances de gol com cautela. Assim, seja qual for o vencedor da partida, provavelmente não vencerá por muitos gols e deve reforçar sua defesa para manter o resultado.

