Palpite Caxias x Grêmio - Campeonato Gaúcho - 16/3/24

Pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho, a equipe do Caxias recebe o time do Grêmio.

O confronto acontece no dia 16 de março (sábado), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este duelo.

Aposta Palpite Odd Evolução do jogo Grêmio marca primeiro e vence 1.95 na Betano Gols Mais/Menos Grêmio mais de 1,5 gols 2.00 na Betano Equipe com mais escanteios Grêmio 1.57 na Betano

Reedição da final do ano passado

Campeão das últimas seis edições do Campeonato Gaúcho, o Grêmio segue sendo o time a ser batido. Para essa temporada, mais uma vez a equipe surge como um dos principais candidatos ao título.

Embora a partida das semifinais entre Caxias e Grêmio seja uma reedição da final de 2023, existe uma disparidade muito grande entre os dois elencos neste ano. Sendo assim, o Imortal tem amplo favoritismo.

O embasamento para o Grêmio marcar primeiro e vencer se dá pelo fato de que a equipe tem o melhor ataque do Campeonato Gaúcho. Além disso, apresenta o terceiro mais eficiente sistema defensivo.

Palpite 1 - Caxias x Grêmio - Grêmio marca primeiro e vence: 1.95 na Betano.

O melhor ataque do Gauchão vai a campo

Muito se perguntava como ficaria o Grêmio com a saída de um dos maiores goleadores da história do futebol: Luis Suárez, que deixou a equipe no final de 2023. E a resposta do Imortal está sendo dada em campo.

O Tricolor Gaúcho, em doze jogos realizados no estadual de 2024, conseguiu anotar 25 gols (média de 2,08 por partida). Sendo assim, se apresenta com o ataque mais mortal do campeonato.

Ainda, dentre os quatro semifinalistas do torneio, o Caxias é o time que apresenta a defesa mais vazada, uma vez que sofreu 14 gols em doze jogos, tendo assim a média próxima a um gol sofrido por jogo.

Palpite 2 - Caxias x Grêmio - Grêmio mais de 1,5 gols: 2.00 na Betano.

Grêmio é a equipe com mais escanteios a favor

Mesmo atuando fora de casa, é esperado que o técnico Renato Gaúcho busque a vitória. Sendo assim, tomará as iniciativas ofensivas da partida.

Visando voltar para Porto Alegre com uma vantagem importante, a busca de gols da equipe tricolor deve ocasionar muitos escanteios a favor da equipe.

E isso pode ser respaldado em números. Afinal de contas, os jogos do Grêmio costumam ter média de 10.08 escanteios por jogo. E, além disso, o Imortal é a equipe que mais cobra tiros de canto, sendo 82 até aqui (média de 6.83).

Palpite 3 - Caxias x Grêmio - Grêmio para ter mais escanteios: 1.57 na Betano.