Palpite Brasil x Venezuela - Eliminatórias da Copa do Mundo - 12/10/23

Confira os melhores palpites para Brasil x Venezuela, nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Neste duelo válido pela terceira rodada das eliminatórias da Conmebol, a Seleção Brasileira recebe o time da Venezuela. O jogo acontece no dia 12 de outubro (quinta-feira), na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida na qual o Brasil chega com amplo favoritismo para alcançar mais uma vitória.

Aposta Palpite Odd Brasil ganhar os dois tempos Sim/Não Sim 1.85 na Betano Mais/menos gols Mais de 3,5 gols para o Brasil 2.80 na Betano Jogador a marcar Neymar marca 2 ou mais gols 3.80 na Betano

Seleção Brasileira vem de duas vitórias seguidas

O Brasil, além de uma campanha invicta nas qualificatórias anteriores, surge nesta edição das eliminatórias com 100% de aproveitamento. Primeiro aplicou uma goleada expressiva de 5 a 1 sobre a Seleção Boliviana, na sequência venceu o Peru, agora por um placar modesto, 1 a 0.

A Venezuela é a quinta colocada com 3 pontos. A seleção perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 para a Colômbia. Mas conseguiu se recuperar na partida seguinte, vencendo o Paraguai por 1 a 0.

Nesse sentido, levando em consideração que a Venezuela é uma das seleções menos tradicionais do continente, acreditamos que o Brasil vença os dois tempos.

Palpite 1 - Brasil x Venezuela - Brasil vence ambos os tempos: 1.85 na Betano.

Brasil tem o melhor ataque das Eliminatórias

Em 28 jogos disputados contra a Venezuela, o Brasil saiu com a vitória em 24 oportunidades. A Venezuela, por sua vez, venceu apenas uma vez. E houve ainda três empates no histórico deste confronto.

O amplo favoritismo do Brasil também pode ser visto em sua média de gols. A equipe brasileira marcou 96 gols em cima da Venezuela, o que lhe dá uma média de 3,43 por partida.

Ainda, para reforçar nosso palpite, vale mencionar que nesta edição das Eliminatórias, o Brasil tem o melhor ataque, tendo marcado 6 gols em dois jogos (média de três por rodada).

Palpite 2 - Brasil x Venezuela - Mais de 3,5 gols para o Brasil: 2.80 na Betano.

Neymar é o maior artilheiro da história na Seleção Brasileira

Tendo anotado dois gols contra a Bolívia na rodada inaugural, Neymar finalmente ultrapassou Pelé, com quem estava empatado com 77 gols. Agora, o camisa dez dessa geração soma ao todo 79 gols.

Além desses números históricos, acreditamos que Neymar possa voltar a marcar nesta fase de Eliminatórias tanto pelo seu talento com a bola rolando, quanto pelo fato do jogador ser o cobrador oficial de pênaltis da equipe.

Ainda, vale mencionar que caso Neymar marque, ele terá feito, durante sua carreira vestindo a amarelinha, pelo menos um gol em todos os adversários do Brasil na América do Sul.

Palpite 3 - Brasil x Venezuela - Neymar marca 2 ou mais gols: 3.80 na Betano.