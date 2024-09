Palpite Brasil x Equador - Eliminatórias para a Copa do Mundo - 06/09/24

A Seleção Brasileira quer se reencontrar nas Eliminatórias, ocupando a decepcionante sexta colocação na competição.

Após estrear em amistosos e depois disputar a Copa América, o duelo contra o Equador marcará o primeiro de Dorival Jr. no comando do Brasil pelas Eliminatórias.

Brasil volta a atuar em casa após quase um ano

A diferença é drástica na maneira como a Seleção Brasileira atua no momento em relação ao time que entrou em campo no Brasil pela última vez, derrotado pela Argentina por 1-0 em novembro de 2023.

O desempenho na Copa América não foi convincente, mas a equipe apresenta um certo progresso sob o comando de Dorival Jr,, ainda invicto em oito partidas no cargo.

Nos confrontos diretos contra o Equador em solo brasileiro, o retrospecto é favorável, possuindo três vitórias nos últimos quatro jogos.

Ataque equatoriano não convence

Mesmo tendo uma campanha superior à do Brasil nas Eliminatórias, atualmente o quinto colocado nas Eliminatórias, a Seleção Equatoriana se depara com dificuldades ofensivas.

Nos seis jogos pelas Eliminatórias para a Copa, o Equador tem média inferior a um gol por jogo, marcando cinco vezes.

Historicamente o sucesso no Brasil também não é encontrado. No retrato dos últimos quatro jogos em solo brasileiro, o Equador marcou apenas um gol.

Estrelas do Real Madrid lideram essa geração

Rodrygo e Vinícius Júnior podem ainda não ter o sucesso individual e coletivo na Seleção que apresentam na equipe merengue, contudo certamente estão entre as principais esperanças do Brasil no momento.

Vinícius Jr. marcou dois dos cinco gols brasileiros na Copa América, sua ausência por suspensão foi sentida na eliminação para o Uruguai, um empate por 0-0 e derrota nos pênaltis.

Rodrygo está no grupo de atletas que atuaram em todos os jogos do Brasil nas Eliminatórias e lidera a seleção em gols na competição ao lado de Neymar, ambos com dois.

