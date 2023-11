Palpite Brasil x Argentina - Eliminatórias da Copa do Mundo - 21/11/23

Neste duelo válido pela sexta rodada, a Seleção Brasileira recebe a Argentina

Neste duelo válido pela sexta rodada, a Seleção Brasileira recebe a Argentina. O confronto está marcado para ocorrer na terça-feira (21 de novembro), no Estádio Maracanã, Rio de Janeiro.

Confira, portanto, as dicas e palpites selecionados por nossa equipe editorial para este Superclássico das Américas.

Aposta Palpite Odd Resultado Argentina vence 3.05 na Betano Ambos marcam (Sim/Não) e Total de gols 2,5 (Mais/menos) Não e menos de 2,5 1.88 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.75 na Betano

Argentina se deu bem na última vez que jogou no Maracanã

A batalha entre esses dois gigantes do futebol será o confronto de um Brasil em processo de reconstrução, agora sob a orientação do técnico Fernando Diniz, contra uma Argentina impulsionada pelo tricampeonato mundial em 2022.

A favor dos argentinos neste Superclássico está o fato que na última vez em que jogou no Maracanã, conseguiram assegurar a Copa América, em 2021.

Vale destacar que a Seleção Brasileira não supera seu maior rival há três partidas. A última vitória foi na Copa América de 2019, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na ocasião, em confronto válido pelas semifinais, o placar foi de 2 a 0. Desde então, houve um empate e duas derrotas consecutivas.

Palpite 1 - Brasil x Argentina - Argentina vence: 3.05 na Betano.

Argentina levou gol em apenas um de seus últimos 8 jogos

Nas últimas sete ocasiões em que Brasil e Argentina se enfrentaram, em todos eles apenas um time marcou. Ainda, seis desses confrontos apresentaram uma média inferior de três gols na partida.

Assim, embora a defesa brasileira passe muita desconfiança atualmente, as projeções do histórico recente indicam que esse pode ser um confronto com poucos gols. Dessa maneira, acreditamos num palpite para menos de 2,5 e apenas um time marca.

Outro ponto de destaque para embasar nossa análise, vale mencionar, é que a Argentina, em cinco jogos disputados nessas Eliminatórias, tomou gol em apenas uma partida. Indo mais a fundo, o jogo diante do Uruguai foi o primeiro em que a Argentina foi vazada desde o empate por 3 a 3 contra a França na final da Copa.

Palpite 2 - Brasil x Argentina - Não para ambos marcam e menos de 2,5 gols: 1.88 na Betano.

Último Brasil e Argentina teve sete cartões

Tratando-se de um dos maiores clássicos do mundo, é de se esperar que esse jogo seja um tanto quanto semelhante ao confronto anterior da Argentina, contra o Uruguai. Na ocasião, o jogo teve sete cartões amarelos apresentados.

Acreditamos que nesse confronto haverá similaridades com o último jogo da Argentina porque no confronto mais recente de Brasil e Argentina, também pelas eliminatórias da Copa, houve também sete cartões distribuídos.

Nos cinco confrontos diretos, em ordem cronológica do mais recente ao mais distante, os jogos terminaram com 7, 9, 6, 8, e 7 cartões amarelos. Assim, com um total de 37 em cinco jogos, a média de cartões dos jogos recentes está em 7,4 por partida.

Palpite 3 - Brasil x Argentina - Mais de 5,5 cartões: 1.75 na Betano.