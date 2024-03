Palpite Bragantino x Inter de Limeira - Campeonato Paulista - 17/3/24

Pelo jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista, a equipe do Red Bull Bragantino recebe o time da Inter de Limeira.

O confronto acontece no dia 17 de março (domingo), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Veja a seguir, a partir da análise de nosso time editorial, as principais dicas de aposta para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Bragantino vence 1.47 na Betano Gols Mais/Menos Inter de Limeira menos de 0,5 1.95 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Descubra o top melhores sites de apostas do Brasil

Bragantino foca 100% no Paulistão

O Massa Bruta, na última quarta-feira (13), disse adeus a um de seus principais objetivos da temporada de 2024: alcançar a fase de grupos da Libertadores.

A equipe do interior de São Paulo foi eliminada pelo Botafogo, que venceu o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 2 a 1, enquanto na segunda partida, no Nabizão, o resultado foi um empate por 1 a 1, culminando na eliminação precoce do Bragantino.

Sendo assim, o Massa Bruta foca agora apenas no Paulistão, campeonato no qual vivencia uma boa fase. Para este jogo, a equipe deve se empenhar na busca pela vitória, afinal, uma nova eliminação pode gerar uma crise na equipe.

Palpite 1 - Bragantino x Inter de Limeira - Bragantino vence: 1.47 na Betano.

Massa Bruta tem a melhor defesa da competição

Ao lado do Palmeiras, o Red Bull Bragantino ostenta a melhor defesa do campeonato. Até aqui, o time de Bragança Paulista sofreu apenas nove gols em doze jogos.

Sendo assim, a equipe do Bragantino, além de ter tido o melhor desempenho na Chave C, acumulando 21 pontos, tem como ponto forte a sua defesa, que segundo sua média de 0,75, indica que a equipe demora para ser vazada.

Ademais, ainda que o ataque da Inter de Limeira venha apresentando um bom desempenho no estadual, o fator casa pode ser um diferencial para o Bragantino, que nessa condição levou apenas quatro gols no Paulistão.

Palpite 2 - Bragantino x Inter de Limeira - Inter menos de 0,5 gols: 1.95 na Betano.

Ambos devem agir cautelosamente

Como relatado, o RB Bragantino apresenta uma das mais sólidas defesas do Paulistão. Sendo assim, é provável que esta partida apresente muita cautela, visto que qualquer deslize pode ser fatal, especialmente por se tratar de uma decisão de jogo único.

Ainda, é importante considerar que em doze jogos no Paulistão, o Massa Bruta se envolveu em partidas com menos de 2,5 gols em nove oportunidades.

Do lado da Inter de Limeira, a equipe esteve em jogos com menos de três gols em metade de suas partidas (seis no total). Sendo assim, as estatísticas das equipes indicam que essa partida pode ser caracterizada por poucos gols.

Palpite 3 - Bragantino x Inter de Limeira - Menos de 2,5 gols: 1.85 na Betano.