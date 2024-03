Palpite Bragantino x Santos - Campeonato Paulista - 3/3/24

Saiba os palpites para aposta em Bragantino x Santos.

O Massa Bruta pode confirmar a primeira colocação de seu grupo em caso de vitória, enquanto o Alvinegro Praiano batalha pela melhor campanha geral já com o primeiro lugar de sua chave assegurado.

Santos e Bragantino se enfrentam no Nabizão em duelo de líderes neste Paulistão. Com isso, separamos três palpites para este duelo da 11 rodada do Paulistão.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.35 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.70 na Betano Dupla chance e total de gols Vitória do Bragantino ou empate e partida com no máximo quatro gols 1.38 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Bragantino e seus vários empates

O grande foco neste início de temporada do Massa Bruta era o progresso nas fases preliminares da Libertadores, conseguido nos pênaltis após dois empates por 0-0 com o Águillas.

Contando todas as competições, o time de Pedro Caixinha chega para este embate com o Santos tendo empatado quatro de seus seis últimos jogos.

A partida mais recente do Massa Bruta contra um líder de chave neste Paulistão foi justamente um empate, ficando no 2-2 com o Tricolor Paulista no MorumBis.

Palpite 1 - Santos x Bragantino - Empate: 3.35 na Betano.

Confronto das melhores defesas do Paulistão

Nenhuma equipe sofreu menos gols do que os oito concedidos por Santos e Bragantino neste Campeonato Estadual. Ao lado do Palmeiras, esses três times chegam na 11ª rodada com as defesas mais bem sucedidas da competição.

Considerando que o time de Caixinha não sofreu gols nos seus dois jogos da Libertadores, seus números na temporada se tornam ainda mais impressionantes. Permitindo 8 tentos em 12 jogos, a média de gols sofridos do Bragantino é de 0.66

Mesmo fora de casa, a defesa do Alvinegro Praiano tem desempenhado bem, já acumulando três partidas sem sofrer gols como visitante no Paulistão.

Palpite 2 - Bragantino x Santos - Dois gols ou menos: 1.70 na Betano.

Bragantino traz bom retrospecto em casa

O time de Bragança Paulista vem de jogos com placares baixos em seus domínios sem perder em casa nas últimas três partidas.

Além do empate sem gols com o Águillas, o Bragantino venceu a Ponte Preta por 1-0 e ficou no 1-1 com o São Bernardo, atuando em casa neste mês de fevereiro no Paulistão.

Quando essas equipes se enfrentaram no Nabizão pelo Brasileirão de 2023, o Bragantino venceu por 2-0.

Palpite 3 - Bragantino x Santos - Vitória do Bragantino ou empate e partida com no máximo quatro gols: 1.38 na Betano.