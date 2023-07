Palpite Bragantino x Internacional - Campeonato Brasileiro - 23/7/23

Saiba qual o melhor palpite para apostar no jogo Bragantino e Internacional.

O nosso especialista em apostas destaca três sugestões de apostas para o jogo entre Bragantino e Internacional:

Aposta Palpite Odds Vitória Vitória do Bragantino 1.80 na bet365 Ambas equipes marcam Não 1.80 na bet365 Resultado no primeiro tempo Vitória do Bragantino 2.50 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365 .

Bragantino não vence há duas rodadas, mas com enormes ressalvas

O Bragantino soma apenas um ponto nos seus dois últimos jogos, no entanto, a sua tabela foi extremamente difícil, tendo enfrentado o São Paulo em seu principal momento nesta temporada, e o atual líder da competição.

Mesmo que o Tricolor Paulista tenha vindo com uma equipe modificada, quando ainda visava o confronto das quartas de final contra o Palmeiras, no qual passou bem, o confronto era bem complicado. Já a derrota no Estádio Nilton Santos foi o mesmo destino de todas as equipes que visitaram o Botafogo.

Como mandante, o Bragantino somou 13 dos últimos 15 pontos possíveis, com a única exceção sendo este empate com o São Paulo na rodada retrasada.

Palpite 1 - Bragantino x Internacional - Vitória do Bragantino: 1.80 na bet365.

Internacional não marca há mais de 300 minutos

O ataque Colorado não balança as redes desde a primeira metade da etapa inicial no duelo com o Independiente Medellín pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Desde então, são três rodadas do Brasileirão sem gols para o Inter.

Nesta sequência recente, que incluiu duas partidas em casa, o Internacional empatou sem gols com o Cruzeiro e Palmeiras, além de ter sido derrotado pelo Fluminense por 2-0 no Maracanã.

Com 13 gols em 15 jogos, apenas o Corinthians e o Vasco da Gama possuem ataques mais anêmicos do que o Colorado neste Brasileirão. Corrigir isto será uma das principais tarefas de Eduardo Coudet nas próximas semanas.

Palpite 2 - Bragantino x Internacional - Não para ambas as equipes marcarem: 1.80 na bet365.

Bragantino inicia melhor suas partidas do que o Internacional

A equipe de Bragança Paulista apresenta números ofensivamente idênticos, no primeiro e na segunda etapa, com média de 0,88 gols em cada tempo, tendo marcado pelo menos uma vez no primeiro tempo em cinco de seus oito jogos como mandante.

Do outro lado da moeda, o Internacional oferece muito pouco perigo como visitante nas etapas inicias em especial. O Colorado totaliza apenas um gol no primeiro tempo, em sete jogos longe do Beira Rio.

Além do pouco perigo no ataque, o Inter também não tem a tendência de levar pelo menos um empate para o intervalo. O Internacional sofre gols no primeiro tempo em 75% de seus jogos como visitante.

Palpite 3 - Bragantino x Internacional - Vitória do Bragantino no primeiro tempo: 2.50 na bet365.