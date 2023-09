Palpite Bragantino x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 14/9/23

Confira os melhores palpites para Bragantino x Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Veja dicas e odds.

Neste duelo válido pela vigésima terceira rodada do Brasileirão, a equipe do Red Bull Bragantino recebe o time do Grêmio. O jogo acontece no dia 14 de setembro (quinta-feira), no Nabizão, em Bragança Paulista.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se assume como um jogo direto por vaga no G4. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado da partida Empate 3.45 na Betano Ambos Times marcam Sim 1.75 na Betano Mais/Menos gols Mais de 1,5 gols na partida 1.32 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Apenas três pontos separam as duas equipes

O Grêmio, atualmente se encontra na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, somando até aqui 39 pontos, 12 atrás do Botafogo. Porém, a equipe sulista tem um jogo a menos que a maioria dos demais times.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, aparece na sexta posição com três pontos a menos que o Tricolor Gaúcho. Dessa forma, uma vitória aqui pode os colocar em condições ainda mais realistas para brigar por posição no G4.

Nesse sentido, analisando que ambas as equipes vêm de uma sequência de dois jogos sem perder no Brasileirão, e que almejam os mesmos objetivos, um empate, ainda que não agregue tanto para ambos os times, pode ser o resultado mais provável.

Palpite 1 - Bragantino x Grêmio - Empate: 3.45 na Betano.

Equipes marcaram no jogo do primeiro turno

Essas duas equipes já se enfrentaram 15 vezes ao longo da história, e o resultado mais comum reforça o palpite anterior. Afinal, foram 6 empates, 5 vitórias do Massa Bruta e outros quatro triunfos do Imortal Gaúcho. Desse histórico, ambas equipes têm média superior a um gol por jogo.

Ao todo, em 15 duelos, o Grêmio anotou 17 gols (média de 1,13 por partida) e o Bragantino marcou 21 (média de 1,4). Ainda, vale mencionar que, na última ocasião que se enfrentaram, no primeiro turno do Brasileirão, houve um empate em 3 a 3.

Outro ponto que deve ser considerado, é que os dois times contam com jogadores bem ofensivos e que vem fazendo uma boa temporada. Do lado do Grêmio temos Luis Suárez, e do Bragantino, Sasha, ambos com cinco gols no campeonato.

Palpite 2 - Bragantino x Grêmio - Sim para ambos marcam: 1.75 na Betano.

Grêmio tem o quarto melhor ataque do Brasileirão

Além de saber que a média do confronto chega a mais de 1,5 gols por partida, e que dos dois lados teremos jogadores goleadores tentando marcar para ajudar a equipe a vencer, outros pontos devem ser levados em consideração.

Um desses pontos importantes para se ter atenção é que o Tricolor tem o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tendo anotado 34 gols em 21 jogos, deixando sua média nesta edição da competição em 1,6.

Do lado do time de Bragança, a equipe tem 29 gols em 22 jogos, deixando sua média em 1,3. Ou seja, somando o índice de gols das duas equipes, é bastante prudente acreditar num jogo com, pelo menos, dois gols.

Palpite 3 - Bragantino x Grêmio - Mais de 1,5 gols no jogo: 1.32 na Betano.