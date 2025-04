Palpite Botafogo x Carabobo - Libertadores - 08/04/2025

Botafogo precisa superar dificuldades ofensivas enquanto Carabobo confia em Londoño para surpreender no ataque.

Com a vitória sobre o Juventude, em casa, o Botafogo conseguiu respirar mais aliviado na temporada e vai para o duelo diante do Carabobo com certa tranquilidade, ainda mais por seu adversário ser um dos mais fracos do grupo e candidato a ser o lanterna da chave.

Entretanto, o Botafogo perdeu na última rodada da Libertadores e vai para esse confronto precisando da vitória, para não se complicar ainda mais na temporada e conseguir uma classificação para a fase seguinte da Libertadores.

Mercado Palpite Odds na Superbet Gols Mais de 2,5 gols 1.55 Cartões Menos de 6,5 cartões 1.72 Escanteios Mais de 9,5 escanteios 2.00

Odds sujeitas a mudanças. A última atualização foi feita dia 07/04, às 18h20.

Adversário do Botafogo pode surpreender os cariocas

Por mais que seja um time menos qualificado, o Carabobo não é uma equipe tão limitada assim. Líder do campeonato venezuelano, o time venceu em seis oportunidades, empatou outras três e só foi derrotado uma vez recentemente. Assim como o Botafogo, os venezuelanos também perderam na rodada inaugural da Libertadores, só que para o Estudiantes.

Alguns atletas precisam ser olhados mais de perto para o Botafogo não passar por alguns apuros ao longo da partida. Flabián Londoño, atacante do time, é o vice-artilheiro do campeonato venezuelano com 10 gols em 6 jogos disputados. Cristian Cañozales e Edson Tortolero são os líderes em passes decisivos e devem complicar a vida do Fogão.

Escalações Prováveis para Botafogo x Carabobo

Escalação esperada do Botafogo: Weverton; John; Vitinho, Jair Cunha, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Savarino, Santiago Rodríguez e Artur. Técnico: Renato Paiva.

Escalação esperada do Carabobo: Lucas Bruera; Pablo Bonilla, Ezequiel Neira, Norman Rodríguez e Camilo Pérez; Gustavo González, Matías Núñez e Carlos Ramos; Berríos Mora, Flabian Londoño e Cristian Cañozales. Técnico: Diego Merino.

Menos de 2,5 gols

Um mercado interessante para esse jogo é o de menos de 2,5 gols. Precisando do resultado, os dois times devem adotar uma postura ofensiva, facilitando assim o trabalho dos ataques e sobrecarregando os sistemas defensivos, o que poderá facilitar uma quantidade alta de gols. Entretanto, é preciso destacar que os times estão com muitos problemas para balançar as redes, o que é explicado pelos últimos resultados dos times.

O Botafogo, dono da casa, apresentou um cenário de menos de 2,5 gols em 9 dos seus últimos 10 jogos, enquanto o Carabobo, em todas as suas últimas 6 partidas, teve 2 ou menos gols. Inclusive na primeira partida da Libertadores o time perdeu por 2 x 0 para o Estudiantes.

Palpite 1 - Menos de 2,5 gols com odd 1.55 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Carabobo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Menos de 6,5 cartões

Tanto Botafogo quanto Carabobo apresentam uma superação da linha de mais de 4,5 cartões e, por conta da falta de qualidade dos venezuelanos, o jogo possui uma forte tendência a ter um número considerável de cartões. Em todos os últimos 6 jogos do Carabobo tivemos 5 ou mais cartões, enquanto o Botafogo apresentou esse cenário em 8 dos seus últimos 9 jogos.

Entretanto, é preciso destacar que a tendência é que não tenhamos 7 ou mais cartões, principalmente se formos olhar o juiz do jogo. A arbitragem ficará a cargo do equatoriano Guilhermo Enrique Guerrero Alcivar, que possui uma média de 4,82 cartões por partida, indicando que ele prefere conversar mais com os atletas do que marcar punições, sendo essa a sua postura para controlar os jogos.

Palpite 2 - Menos de 6,5 cartões com odd 1.72 na Superbet

Menos de 10,5 escanteios

Por fim, um outro mercado com muito valor é o de menos de 10,5 escanteios. Mesmo vindo de derrota recente para a Universidad de Chile e atuando em casa, o Botafogo deve adotar uma postura de controlar mais a bola no chão e evitar tantos cruzamentos e chutes de fora da área, principalmente porque o Carabobo deve dar muitas oportunidades para o Fogão infiltrar na área.

Diante desse cenário, o jogo não deve ter muitos escanteios. Além disso, em 8 dos últimos 9 jogos do Botafogo, tivemos a linha de menos de 10,5 escanteios sendo quebrada.

Palpite 3 - Mais de 10,5 escanteios com odd 2.00 na Superbet