Palpite Botafogo x Vitória - Copa do Brasil - 2/5/24

Em compromisso válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Botafogo recebe o Vitória.

A partida acontece no dia 2 de maio (quinta-feira), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Dessa forma, confira neste artigo as dicas de apostas selecionadas por nosso editor.

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Botafogo vence 1.60 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.05 na Betano Gols Mais/Menos Botafogo mais de 2,5 3.35 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Fogão embalado por bons resultados

Líder do Campeonato Brasileiro e apresentando atuações convincentes em um recorte recente, o Glorioso, que atuará em casa, chega como favorito.

Do outro lado, o Vitória, atual campeão da Série B e Campeão Baiano em 2024, vem desapontando no brasileirão, estando, inclusive, na zona de rebaixamento.

Embora agora seja outra competição, sendo confrontos de mata-mata, ainda assim a expectativa é de que o Botafogo faça valer seu favoritismo em campo e conquiste um triunfo neste primeiro duelo.

Palpite 1 - Botafogo x Vitória - Botafogo vence: 1.60 na Betano.

O retrospecto histórico indica um jogo de muitos gols

Ao longo da história foram registrados 45 confrontos entre esses dois times, e o número total de gols foi de 126 (média de 2,8 por confronto).

Ainda, é importante observar que nos dois confrontos mais recentes do Vitória contra times da primeira divisão, esses duelos terminaram com a margem de gols acima de 2,5.

Por outro lado, dois dos últimos três compromissos do Botafogo apresentaram esse padrão. Neste sentindo, analisando o histórico do confronto e o retrospecto recente dos times, é provável que ambos marquem gols.

Palpite 2 - Botafogo x Vitória - Sim para ambos marcam: 2.05 na Betano.

Botafogo com um ataque potente

O time da Estrela Solitária vem vivenciando uma sequência de cinco jogos consecutivos conseguindo marcar gols. A última vez que o Fogão saiu zerado foi na derrota por 1 a 0 para LDU, pela Libertadores.

Desses cinco jogos indo às redes, em pelo menos quatro deles o Botafogo conseguiu furar o bloqueio adversário mais de uma vez.

Ainda se concentrando neste recorte, o Botafogo marcou ao todo 13 gols nos últimos cinco compromissos oficiais, o que lhe estabelece uma média de 2,6 por partida.

Palpite 3 - Botafogo x Vitória - Botafogo mais de 2,5 gols: 3.35 na Betano.