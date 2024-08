Palpite Botafogo x Palmeiras - Copa Libertadores - 14/8/24

Já pelas oitavas de final da Copa Libertadores, um embate que promete alta intensidade: o Botafogo encara o Palmeiras.

O compromisso entre esses brasileiros está marcado para quarta-feira (14), às 19h, no estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas e análises de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Palmeiras e empate anula a aposta 2.05 na bet365 Cartão vermelho Mais/Menos Mais de 0,5 3.35 na bet365 Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.45 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

O Palmeiras pode surpreender

As duas equipes não empatam há cinco jogos. Neste recorte foram três vitórias palmeirenses e apenas dois triunfos do Botafogo.

Considerando os encontros nos quais o Fogão atuou como mandante, nos últimos dez jogos o Palmeiras também leva vantagem. Foram cinco triunfos dos paulistas, quatro dos cariocas e um empate.

Dessa maneira, com um Palmeiras empenhado exclusivamente na Libertadores, acreditamos na possibilidade deles surpreenderem fora de casa.

Palpite 1 - Botafogo x Palmeiras - Palmeiras e empate anula a aposta: 2.05 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a equipe do Palmeiras deve sair vitoriosa do confronto com o Botafogo pela Copa Libertadores 2024, nesta quarta-feira (14). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

A rivalidade entre esses times vem crescendo

Com polêmicas envolvendo diretorias, a rivalidade de Botafogo e Palmeiras vem crescendo cada vez mais, principalmente depois do Brasileirão do ano passado.

Esses fatores extra-campo podem influenciar as tomadas de decisões dos jogadores em campo, que certamente estarão com os ânimos exaltados.

Sendo assim, entendendo a importância do confronto e analisando a rivalidade das equipes, pode haver possibilidades de ao menos um cartão vermelho na partida.

Palpite 2 - Botafogo x Palmeiras - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 3.35 na bet365.

Dois ataques poderosos frente a frente

Considerando apenas a fase de grupos, o Palmeiras terminou sua campanha ostentando o melhor ataque. Em seis jogos foram 14 gols (média de 2,33).

O Botafogo, por outro lado, por ter disputado a pré-Libertadores, tem o melhor ataque geral. Em dez partidas foram 17 gols anotados.

Com cada time apresentando uma média superior a um gol por jogo, acreditamos que essa partida pode ser marcada por muitas oportunidades de balançar as redes.

Palpite 3 - Botafogo x Palmeiras - Mais de 1,5 gols: 1.45 na bet365.