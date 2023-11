Palpite Botafogo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 1/11/23

Descubra os melhores palpites para apostar em Botafogo x Palmeiras, no Campeonato Brasileiro 2023.

No grande duelo desta 31ª rodada, os dois primeiros colocados medem forças em um confronto crucial, no meio desta briga pelo título nacional

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 2.50 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.62 na Betano Chutes no alvo Raphael Veiga pelo menos um 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Posições similares e momentos distintos

Uma liderança que a pouco tempo atrás parecia bem segura, agora poderá ser diminuída para três pontos, caso o Botafogo seja derrotado em casa. Ressaltando que o Fogão tem um jogo a menos no Brasileirão.

Enquanto o Palmeiras parece ter reencontrado a melhor forma, em meio às mudanças de Abel Ferreira no time titular, o Botafogo vem derrapando em casa.

Este será o terceiro jogo seguido do Glorioso no Nilton Santos, com a equipe tendo somado apenas um ponto nos dois primeiros, empatando com o Athletico-PR, e perdendo para o Cuiabá.

Enquanto isso, o Palmeiras vem de três triunfos em sequência, marcando oito gols e não sofrendo nenhum neste período.

Palpite 1 - Botafogo x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 2.50 na Betano.

Destaque para as duas defesas

O Botafogo marcou 29 gols em casa, mas recentemente os seus números não são os mesmos, sem anotar mais de um gol em um jogo como mandante desde o fim de agosto.

A parte defensiva anda sendo muito mais confiável para o atual líder da competição, que não sofre múltiplos gols em uma partida há sete jogos.

O desempenho defensivo do Verdão é louvável também. O time de Abel Ferreira não sofreu gols em seus três últimos jogos, e de forma geral, tem ótimos números, mesmo fora de casa.

Em 15 partidas como visitante, o Palmeirs sofreu apenas 12 gols, menos de um por jogo. A mesma marca que o atual vice-líder tem no Allianz Parque.

Palpite 2 - Botafogo x Palmeiras - Dois gols ou menos: 1.62 na Betano.

Raphael Veiga finaliza com frequência

Em meio a algumas mudanças na equipe, um nome que permanece indiscutível é o de Raphael Veiga.

O camisa 23 do Verdão inclusive marcou o gol da vitória na rodada passada, em triunfo por 1-0 contra o Bahia.

Neste Brasileirão, Raphael Veiga tem média de um chute no alvo por partida, e de três finalizações no total.

Palpite 3 - Botafogo x Palmeiras - Raphael Veiga pelo menos um chute no alvo: 1.70 na Betano.