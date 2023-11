Palpite Botafogo x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 9/11/23

Confira quais os melhores palpites para o jogo Botafogo x Grêmio, no Campeonato Brasileiro 2023.

Neste confronto da 33ª rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Grêmio. O confronto acontece no dia 9 de novembro (quinta-feira), no São Januário, Rio de Janeiro.

Diante disso, nossos especialistas elegeram prognósticos interessantes para este embate que se configura como essencial para as metas de ambas as equipes. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Grêmio vence 3.30 na Betano Gols Mais/Menos Grêmio mais de 0,5 no primeiro tempo 1.44 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Botafogo não vence há quatro jogos

Vindo de uma sequência negativa que fez com que sua vantagem adquirida ao longo do campeonato caísse, o Botafogo vê agora a chegada de Palmeiras e Bragantino na disputa pelo título.

Atualmente, o Fogão vem de quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas seguidas nas últimas três rodadas (Cuiabá, Palmeiras e Vasco), e antes disso, um empate (Athletico-PR).

O Grêmio, por sua vez, vem fazendo o contrário e surge numa série de quatro jogos invictos, no qual venceu todos eles. Dessa forma, ainda que atue fora de casa e contra o líder do campeonato, o Imortal tem tudo para fazer um bom resultado.

Palpite 1 - Botafogo x Grêmio - Grêmio vence: 3.30 na Betano.

Grêmio tem se tornado um visitante duro

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem apresentando um retrospecto, em tese, sólido quando atua como visitante. O Tricolor Gaúcho, jogando fora de casa, somou 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas nas 16 vezes em que entrou em campo nesta condição.

Como resultado disso, a equipe soma 22 gols marcados e 32 sofridos. Contudo, vale ressaltar que pelo menos um gol foi marcado no primeiro tempo nos últimos sete jogos da equipe como visitante.

Assim, levando em consideração ainda que a equipe precisa da vitória para se firmar ainda mais no G-4 e garantir sua vaga na Libertadores de 2024, é de se imaginar que o time tenha uma abordagem ofensiva desde o apito inicial.

Palpite 2 - Botafogo x Grêmio - Grêmio mais de 0,5 gol no primeiro tempo: 1.44 na Betano.

Ambos com média superior a um gol por jogo

Com ambos os times buscando a vitória por razões distintas, a partida promete ser rica em gols. Para o Botafogo, a vitória significa manter a liderança, enquanto para o Grêmio, representa a oportunidade de reduzir a distância.

Portanto, uma aposta favorável é que o confronto registre mais de dois gols marcados. E isso pode ser embasado ainda no fato de que a média das duas equipes juntas neste Brasileirão ultrapassa os 2,5.

O Botafogo anotou 48 gols em 31 jogos (média de 1,54). Enquanto isso, o Grêmio marcou 53 em 32 partidas (média de 1,65). Somando as duas médias, chegamos ao total de 3,19.

Palpite 3 - Botafogo x Grêmio - Mais de 2,5 gols no jogo: 1.95 na Betano.