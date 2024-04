Palpite Borussia Dortmund x Atlético de Madrid - Champions League - 16/4/24

Válido pela partida de volta das quartas de final, a equipe alemã do Borussia Dortmund recebe os espanhóis do Atlético de Madrid.

O duelo está programado para acontecer no dia 16 de abril (terça-feira), no Signal Iduna Park, em Dortmund. Confira a seguir a análise de nossa equipe editorial com as principais dicas de apostas para este duelo.

Aposta Palpite Odd Time para classificar Atlético de Madrid 1.44 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.65 na Betano Jogador a marcar Antoine Griezmann a qualquer momento 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atlético de Madrid em vantagem

No primeiro duelo, atuando com o mando de campo como vantagem, o time madrilenho conseguiu um importante resultado e venceu por 2 a 1.

Agora, por ter vantagem no placar, a equipe comandada por Diego Simeone pode se dar ao luxo de trabalhar o resultado, uma vez que basta um empate para avançar de fase.

O time madrilenho vem confiante para este jogo, principalmente por ter estabelecido uma sequência de três vitórias seguidas, que, evidentemente, não esperam que seja quebrada justo agora.

Palpite 1 - Borussia Dortmund x Atlético de Madrid - Atlético para classificar: 1.44 na Betano.

Gols são esperados

Em todos os jogos de ida das quartas de final, todas as quatro partidas apresentaram uma semelhança: a média de gols de todos eles ficou acima de 2,5.

Para o jogo de volta deste duelo entre Borussia e Atlético, o mesmo padrão é esperado. Afinal de contas, esse é o jogo derradeiro que decide quem avança para as semifinais.

Nesse sentido, com os dois clubes almejando avançar de fase, e pelo que se viu na partida de ida, na qual foram registradas pelo menos 13 finalizações a gol, acreditamos ser viável um palpite estipulado em mais de dois gols no jogo.

Palpite 2 - Borussia Dortmund x Atlético de Madrid - Mais de 2,5 gols: 1.65 na Betano.

Griezmann está na disputa pela artilharia

Um dos principais responsáveis pelo sucesso da equipe de Madrid, claramente, é o francês Antoine Griezmann, que nesta edição da Champions já marcou seis vezes, um a menos que Kane, artilheiro do torneio.

Ainda, é importante observar que Griezmann vem tendo momentos de goleador também na LaLiga, afinal, já marcou 13 gols na competição nacional e disputa a artilharia.

Outro destaque significativo, é que o francês é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid. Ao todo, Griezmann marcou 178 gols vestindo essa camisa.

Palpite 3 - Borussia Dortmund x Atlético de Madrid - Griezmann marca a qualquer momento: 3.00 na Betano.