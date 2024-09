Palpite Bolívia x Venezuela - Eliminatórias Copa do Mundo - 05/09/24

A Seleção Venezuela segue na tentativa de manter uma boa campanha nas Eliminatórias sonhando com a participação inédita em uma Copa do Mundo.

O embate contra a Bolívia terá seus desafios por conta da altitude em especial, porém mesmo em casa a Seleção Boliviana vem sofrendo nessa competição.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória da Venezuela ou empate 1.98 na Betnacional Ambos os times marcam Sim 1.93 na Betnacional Marcar a qualquer momento Salomon Rondón 4.19 na Betnacional

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betnacional.

Três pontos de nove disputados

A Bolívia notoriamente faz campanhas ruins nas Eliminatórias, mas quase sempre dificulta a vida de algumas seleções em casa por conta da altitude.

Na atual edição dessa competição, a Bolívia tem apenas um triunfo em três partidas como mandante, com um saldo negativo de -2.

A Seleção Venezuelana vem confiante com apenas uma derrota em seis jogos nas Eliminatórias, já tendo se provado em atuações como o empate fora de casa contra o Brasil, por 1-1.

Palpite 1 - Bolívia x Venezuela - Vitória da Venezuela ou empate: 1.98 na Betnacional.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o palpite é que o jogo termine com a vitória da Venezuela ou empate diante da seleção da Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Sul na América do Sul, nesta quinta-feira (5). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Histórico de muitos gols entre essas seleções

Sem se enfrentar desde 2022, também pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Bolívia e Venezuela rotineiramente protagonizam jogos com placares altos.

A última vez que uma partida entre esses dois países terminou sem ambos marcando foi em 2016, goleada venezuelana em casa, por 5-0.

Em dois dos três jogos nos seus domínios pela atual edição das Eliminatórias, a Bolívia foi vazada, perdendo para a Argentina por 3-0 e Equador por 2-1.

Palpite 2 - Bolívia x Venezuela - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.93 na Betnacional.

Ícone do futebol venezuelano em campo

Vivendo um grande período em sua história, a Venezuela conta atualmente com alguns dos melhores jogadores que já teve.

Essa lista de reconhecimento começa com Salomón Rondón, de longe o maior goleador da história do país com 44 gols.

Rondón foi absolutamente fundamental na campanha venezuelana de quartas de final na última Copa América, balançando as redes em três dos quatro jogos que disputou.

Palpite 3 - Bolívia x Venezuela - Salomón Rondón marcar a qualquer momento: 4.19 na Betnacional.