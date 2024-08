Palpite Bolívar x Flamengo - Copa Libertadores - 22/08/24

O Flamengo recolhe os cacos após a goleada sofrida no clássico, tendo o foco em garantir uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

Equipes que estiveram no mesmo grupo, Fla e Bolívar se encontrarão pela quarta vez na atual temporada.

Aposta Palpite Odd Total de gols Três ou mais 1.80 na Superbet Ambos os times marcar Sim 1.67 na Superbet Jogador marcar ou distribuir uma assistência Luiz Araújo 2.90 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Bolívar em casa é sinônimo de gols

A equipe do Bolívar surpreendeu ao liderar a chave que tinha o Flamengo como favorito, se aproveitando de um excelente desempenho em casa.

Vencendo todos os três jogos pela Libertadores realizados no Hernando Siles Stadium, o Bolívar marcou oito vezes e sofreu quatro gols, proporcionando uma média de quatro gols por partida.

No duelo entre essas equipes em La Paz pela fase de grupos, o Bolívar levou a melhor, mas foi vazado, vencendo por 2-1.

Palpite 1 - Bolívar x Flamengo - Três gols ou mais: 1.80 na Superbet

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Flamengo deve sair com a vitória diante do Bolívar pela pela Copa Libertadores 2024, nesta quinta-feira (22).

Flamengo demonstra certas vulnerabilidades

Seja pela ausência de vários titulares, a qualidade de seus oponentes recentes ou uma combinação dos dois fatores o Flamengo tem sofrido nas últimas partidas, mesmo que tenha avançado de fase na Copa do Brasil.

Os comandados de Tite foram vazados pelo menos uma vez em quatro dos seus últimos cinco jogos, a exceção sendo justamente o 2-0 no Bolívar pelo jogo de ida.

A derrota por 4-1 para o Botafogo gera preocupações para uma equipe que terá de lidar com a altitude. Por outro lado, o Bolívar sofreu gols em todos os seus jogos em casa na Libertadores.

Palpite 2 - Bolívar x Flamengo - Ambas as equipes marcarem: 1.67 na Superbet

Em meio a desfalques, Luiz Araújo é a bola da vez

O Flamengo irá a campo nesta quinta-feira (22) sem o seu principal goleador. Pedro é um dos vários nomes ausentes, tendo se lesionado justamente no jogo de ida entre essas equipes.

Aquele que seria o reserva imediato no comando de ataque também está fora, com Gabriel tendo sofrido a mesma lesão no primeiro jogo. Assim, Tite terá de olhar para outros nomes em busca de gols.

Luiz Araújo é um desses atletas que pode aparecer bem, sendo efetivamente a principal opção do Fla na ponta, especialmente após a lesão de Everton Cebolinha.

O camisa 7 foi o destaque no jogo de ida, participando diretamente dos dois gols no triunfo em casa diante do Bolívar.

Palpite 3 - Bolívar x Flamengo - Luiz Araújo marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 2.90 na Superbet