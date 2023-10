Palpite Barcelona x Real Madrid - La Liga - 28/10/23

Confira os palpites para apostar no jogo entre Barcelona e Real Madrid, na La Liga, neste sábado.

Um dos maiores clássicos do futebol mundial está na agenda para esta última semana de outubro. Real Madrid e Barcelona se enfrentam, separados por apenas um ponto no topo da tabela de La Liga.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado (Chance dupla) Real Madrid ou empate 1.55 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Jude Bellingham 2.87 na Betano Chutes no alvo Rodrygo pelo menos um 1.40 na Betano

Real confia em melhor defesa de La Liga

Após 10 rodadas, o Real ocupa a primeira posição do Campeonato Espanhol com 25 pontos, embora ainda possa ser ultrapassado pelo Atlético de Madrid nos critérios de desempate. Já que a equipe de Diego Simeone tem 22 pontos em nove jogos.

Esta boa campanha do Madrid parte muito pelo que vem sendo uma excelente defesa, mesmo com a ausência de Thibaut Courtois. Kepa tem se demonstrado um substituto apto até então.

A equipe de Carlo Ancelotti só sofreu sete gols nos seus 10 jogos, sem ser vazada em três de seus seis jogos como visitante.

O Real também tem boas lembranças de seu último duelo em uma competição oficial contra o Barça. Em uma das semifinais na última Copa do Rei, o Real avançou, vencendo por 4-0 em pleno Camp Nou.

Palpite 1 - Barcelona x Real Madrid - (Chance dupla) Real Madrid ou empate: 1.55 na Betano.

Bellingham vive inicio dos sonhos em Madrid

O meio-campista inglês chegou no Real Madrid com expectativas enormes pelo futebol que desempenhou no Borussia Dortmund.

Mesmo levando isto em consideração, Bellingham surpreende com números de artilheiro, aparecendo de forma decisiva em múltiplas ocasiões.

Bellingham balançou as redes cinco vezes em seus últimos cinco jogos, inclusive na última partida do Real, em vitória por 2-1 contra o Braga pela Champions League.

Palpite 2 - Barcelona x Real Madrid - June Bellingham marcar a qualquer momento: 2.80 na Betano.

Rodrygo quebrou sequência longa sem marcar

O camisa 11 do Real ainda não engrenou nesta temporada da mesma forma que o seu companheiro de frente, Vini Jr.

Entretanto, Rodrygo finalmente marcou na última partida, anotando um dos gols da vitória contra o Braga.

Apesar dos números não estarem vindo como Rodrygo gostaria, o atacante brasileiro tem sido bem ativo ofensivamente nas partidas do Real.

O camisa 11 do Real Madrid tem uma média de 3.4 chutes por partida em La Liga, tendo acertado o alvo pelo menos uma vez em seus dois últimos jogos por todas as competições.

Rodrygo tem uma média de 0.9 chutes no alvo por jogo no Campeonato Espanhol.

Palpite 3 - Barcelona x Real Madrid - Rodrygo pelo menos um chute no alvo: 1.40 na Betano.