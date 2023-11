Palpite Barcelona x Porto - Champions League - 28/11/23

Confira as dicas e palpites para apostar em Barcelona x Porto, na Champions League, dia 28 de novembro.

Neste confronto da 5ª rodada da fase de grupos da Champions League, o Barcelona recebe o Porto. O confronto acontece no dia 28 de novembro (terça-feira), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto do Grupo H.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Barcelona ou Porto 1.23 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 gols 1.72 na Betano Metade com mais gols Primeiro tempo 3.00 na Betano

Duelo entre os líderes da Chave

A equipe catalã e a equipe portuguesa chegam para este confronto empatadas na liderança da Chave H, ambos com nove pontos conquistados, provindos de três vitórias e uma derrota.

Dessa forma, levando em consideração que todos os jogos dessas equipes na Champions League 2023/24 terminaram com um time vencedor, acreditamos que o empate pode ser algo pouco provável neste embate.

Apenas um dos últimos sete jogos do Barcelona terminou com igualdade no placar. Do lado do Porto, a equipe chega com treze jogos seguidos sem se deparar com empates.

Palpite 1 - Barcelona x Porto - Chance Dupla Barcelona ou Porto: 1.23 na Betano.

Média dos times está em dois gols por jogo na UCL

As duas equipes se encontram em boas posições até o início desta quinta rodada. Assim, levando em consideração que uma vitória pode decretar a classificação de forma precoce para as oitavas, é de se imaginar que ambos busquem o gol a todo momento.

Na atual temporada desta Liga dos Campeões, o Barcelona já conseguiu anotar oito gols em quatro jogos, ou seja, tem uma média exata de dois tentos por partida. Já o Porto tem tido um ataque ainda melhor, anotando nove no mesmo número de jogos, média de 2,25.

Nesse sentido, a média dos dois times somados sugere um total de 4,25, o que indicaria um jogo com muitos gols. Assim, acreditamos que seja possível que esta partida apresente muita objetividade ofensiva dos dois lados.

Palpite 2 - Barcelona x Porto - Mais de 2,5 gols: 1.72 na Betano.

Todos os jogos do Barça tiveram mais gols no primeiro tempo

Todos os jogos do Barcelona nesta Liga dos Campeões tiveram o primeiro tempo sendo a metade que houve mais bolas na rede. Ao todo, sete gols foram marcados na etapa inicial em jogos dos Culés.

Outro ponto a se considerar, é que no jogo mais recente do Porto pela Taça de Portugal, a equipe venceu o Montalegre por 4 a 0. E para alcançar este resultado, a equipe anotou três gols na etapa inicial.

Dessa forma, entendendo que ambos os times vão a campo buscando a vitória durante os noventa minutos de jogos, acreditamos na possibilidade da etapa inicial ser o tempo com mais bolas na rede.

Palpite 3 - Barcelona x Porto - Primeiro tempo metade com mais gols: 3.00 na Betano.