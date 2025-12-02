Palpite Barcelona x Atlético de Madrid - La Liga - 02/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes dominem o início do jogo, como têm feito ultimamente. No entanto, Dani Olmo é cotado para marcar em uma vitória em casa.

Melhores palpites para Barcelona x Atlético de Madrid:

1º tempo: empate ou Atlético de Madrid, com odds de 1.65 na Betano;

Dani Olmo marca a qualquer momento, com odds de 2.90 na Betano;

2º tempo: Barcelona, com odds de 2.10 na Betano.

Palpite de placar: Barcelona 2-1 Atlético de Madrid.

Nossa análise: momento das equipes

Apesar de já terem jogado em três estádios diferentes, o Barcelona mantém um recorde de 100% em casa na La Liga. E eles esperam reforçar suas credenciais de título neste confronto decisivo no Camp Nou.

O Barça não foi totalmente convincente no fim de semana, precisando de um gol tardio para garantir uma vitória por 3-1 sobre o Alavés.

Essa foi a quarta vitória consecutiva na liga para o time de Hansi Flick, que agora lidera a tabela.

O Atlético de Madrid tem uma sequência ainda melhor, com seis vitórias consecutivas para o time de Diego Simeone.

A mais recente foi uma vitória rotineira por 2-0 em casa contra o Real Oviedo, que enfrenta dificuldades.

Três pontos no Camp Nou poderiam colocá-los firmemente na disputa pelo título.

Prováveis escalações para Barcelona x Atlético de Madrid

Barcelona: J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Koundé, De Jong, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran;

Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Lenglet, Giménez, Molina, Barrios, Koke, González, Baena, Simeone, Álvarez.

Os visitantes competirão até o intervalo

O Atlético de Madrid fez história no fim de semana, tornando-se a primeira equipe a marcar primeiro em todos os seus 14 jogos iniciais de uma temporada na La Liga.

O time de Simeone precisou de apenas 26 minutos para marcar duas vezes contra o Oviedo, com Alexander Sørloth anotando ambos os gols.

Eles também tendem a manter o jogo fechado nos estágios iniciais das partidas. O Atleti sofreu apenas um gol no primeiro tempo de um jogo fora de casa nesta temporada na La Liga. Apesar disso, venceram apenas duas de suas seis partidas fora de casa.

Em contraste, o Barcelona geralmente é melhor após o intervalo. 81% dos gols que sofreram na liga nesta temporada ocorreram no primeiro tempo, incluindo um gol no primeiro minuto marcado pelo Alavés no sábado.

Dadas essas tendências, apostar no Atleti para vencer ou empatar o primeiro tempo parece oferecer valor.

Palpite 1 para Barcelona x Atlético de Madrid: 1º tempo: empate ou Atlético de Madrid, com odds de 1.65 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Atlético de Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Olmo dará sequência a um fim de semana de dois gols

A atuação do Barcelona no fim de semana não foi totalmente convincente. Sua defesa foi exposta em alguns momentos, e eles precisaram trabalhar duro para a vitória. No entanto, a atuação de Olmo foi um ponto positivo significativo.

O espanhol marcou duas vezes, elevando sua contagem na La Liga para três gols nesta temporada.

Embora não tenha sido sua melhor campanha, ele também marcou para La Roja na recente pausa internacional. Isso sugere que o jogador de 27 anos pode estar voltando à forma.

A média de Olmo de 3,51 chutes a cada 90 minutos é maior do que a que ele conseguiu em suas seis campanhas anteriores na liga.

Com Fermín López e Gavi lesionados, ele deve desempenhar um papel fundamental nesta partida.

Você pode apostar no meio-campista ofensivo para marcar a qualquer momento com uma probabilidade implícita de 34,5%. Ele parece oferecer valor nessas odds.

Palpite 2 para Barcelona x Atlético de Madrid: Dani Olmo marca a qualquer momento, com odds de 2.90 na Betano.

O Barça dominará o segundo tempo

O Barcelona tem tendido a causar seu maior impacto no segundo tempo nesta temporada. Na La Liga, sua diferença de gols após o intervalo é de +17, comparada a apenas +6 no primeiro tempo.

É um pouco surpreendente, dado que eles precisaram contar com jovens para preencher o banco nas últimas semanas.

No entanto, agora contam com jogadores como Robert Lewandowski, Raphinha e Pedri novamente em forma após lesões. Flick tem um banco muito mais forte para recorrer como resultado.

O Barça tem sido particularmente forte em casa no segundo tempo das partidas. Eles marcaram 12 e não sofreram nenhum gol diante de seus próprios torcedores na La Liga nesta temporada.

Portanto, apostar no Barcelona no mercado de segundo tempo parece oferecer valor neste confronto-chave.