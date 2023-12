Palpite Barcelona x Atlético de Madrid - La Liga - 3/12/23

Saiba quais os melhores palpites para apostar na partida entre Barcelona x Atlético de Madrid, na La Liga.

Neste duelo da 15ª rodada da La Liga, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid. O confronto acontece no dia 3 de dezembro (domingo), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto da liga mais importante em território espanhol.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Barcelona ou Atlético 1.29 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 gols 1.78 na Betano Primeiro gol do time visitante Antoine Griezmann 4.60 na Betano

Atlético não empata uma partida há seis jogos

Este clássico espanhol já aconteceu em 241 oportunidades. Dessas, o Barcelona venceu 109 vezes (45%), o Atlético triunfou em 75 ocasiões (31%), e o empate foi o resultado menos comum, aparecendo em 57 oportunidades (24%).

Ainda, vale mencionar que nos quatro encontros recentes entre esses dois gigantes, em nenhuma ocasião houve igualdade no placar. A última vez que esses times empataram foi na La Liga 2020/21, por 0 a 0.

Outro ponto relevante, vale mencionar que o Atlético não empata há seis jogos consecutivos. Já o Barça empatou apenas um de seus últimos sete confrontos oficiais.

Palpite 1 - Barcelona x Atlético de Madrid - Chance Dupla Barcelona ou Atlético: 1.29 na Betano.

Ataques poderosos na Liga Espanhola

Outro ponto interessante no recorte histórico dessas equipes, é que ele apresenta uma média de gols de 3,32 por jogo. Na divisão, o Barcelona anotou 452 (1,88 gols por jogo), enquanto o time madrilenho fez 348 (1,44 gols por jogo).

É importante lembrar também, que no atual campeonato espanhol, os dois times apresentam um ataque eficiente. Nas quatorze rodadas iniciais, os comandados de Xavi fizeram 27 gols, média de 1,92. Já a equipe de Diego Simeone mandou a bola para as redes 30 vezes em 13 jogos, média de 2,30.

Dessa maneira, e levando em conta que os dois times precisam vencer para encostar no Real Madrid, líder, é de se imaginar que esse seja um jogo dinâmico, com chances de gols para os dois lados.

Palpite 2 - Barcelona x Atlético de Madrid - Mais de 2,5 gols: 1.78 na Betano.

Griezmann na vice-artilharia do campeonato

O jogador da seleção francesa vem vivenciando uma ótima temporada. Até aqui, no campeonato espanhol, o jogador participou de treze jogos e marcou nove gols, estabelecendo uma média de 0,69.

Nos dois jogos mais recentes do Atlético na La Liga, nas duas partidas o camisa 7 da equipe marcou gols: primeiro ao vencer o Villarreal por 3 a 1, e mais recentemente no triunfo sobre o Mallorca, por 1 a 0.

Com isso, e levando em conta que o Barcelona foi vazado em seis dos seus últimos sete jogos (incluindo os quatro mais recentes), pode ser prudente acreditar que Griezmann marque o primeiro da equipe visitante.

Palpite 3 - Barcelona x Atlético de Madrid - Griezmann marca primeiro para os visitantes: 4.60 na Betano.