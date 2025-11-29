Palpite Barcelona x Alavés - La Liga - 29/11/2025

Nosso especialista em apostas espera que este seja um jogo relativamente equilibrado, com o Alavés empatando com o adversário no intervalo.

Melhores palpites para Barcelona x Alavés

1º Tempo: empate ou Alavés, com odds de 2.37 na Betano;

Barcelona marca menos de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betano;

Maior número de gols no 2º tempo, com odds de 1.95 na Betano.

Palpite de placar: Barcelona 2-1 Alavés.

Nossa análise: momento das equipes

O Barcelona venceu por 4-0 contra o Athletic Club em seu primeiro jogo no Camp Nou em mais de dois anos no último fim de semana. Essa foi sua terceira vitória consecutiva na La Liga.

Os catalães estão atualmente a apenas um ponto atrás do Real Madrid na corrida pelo título espanhol.

Embora o Chelsea os tenha vencido na Europa no meio da semana, eles não devem se prender a esse resultado por muito tempo. Uma semana agitada de jogos domésticos começa com uma partida em casa contra um competitivo time do Alavés.

Os visitantes estarão satisfeitos com seu total de 15 pontos em 13 jogos. Eles estão desempenhando bem o suficiente para evitar o rebaixamento, que teria sido seu objetivo principal.

No entanto, a equipe perdeu seus últimos dois jogos por 1-0 contra Girona e Celta Vigo.

Prováveis escalações para Barcelona x Alavés

Barcelona: J. García, Martín, Christensen, Araújo, Koundé, De Jong, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski;

Alavés: Sivera, Youssef, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Aleñá, Blanco, Ibáñez, Suárez, Martínez, Boyé.

O Barça sofrerá uma ressaca europeia?

O cartão vermelho desnecessário de Ronald Araújo no primeiro tempo colocou o Barcelona em uma posição difícil contra o Chelsea na terça-feira. Eles jogaram mal e perderam o jogo por 3-0.

Com um jogo-chave contra o Atlético de Madrid agendado para a próxima terça-feira, Hansi Flick provavelmente descansará alguns titulares regulares neste jogo. Essa rotação pode levar o Barça a começar o jogo lentamente novamente.

Este início lento tem sido um padrão claro nesta temporada, especialmente quando jogaram contra algumas das equipes mais fracas.

O Barça ficou atrás no intervalo contra clubes recém-promovidos como Levante e Real Oviedo. Eles têm empatado ou perdido no intervalo em 67% dos seus jogos na liga.

Como seus problemas de lesão estão se resolvendo, Flick terá pelo menos fortes jogadores substitutos disponíveis se precisar deles.

No entanto, apostar que o Alavés estará pelo menos empatado no intervalo parece uma boa opção, com uma probabilidade implícita de 42,2%.

Palpite 1 para Barcelona x Alavés: 1º Tempo: empate ou Alavés, com odds de 2.37 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Alavés nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A defesa dos visitantes manterá o jogo equilibrado

Este é o tipo de partida que o Barcelona só quer passar com três pontos. Eles vão querer descansar o máximo de jogadores possível para que estejam frescos para o jogo contra o Atlético de Madrid.

Isso deve encorajar um time do Alavés que não tem outro jogo da liga até o próximo fim de semana.

Os visitantes são fortes defensivamente, sofrendo apenas 0,92 gols por 90 minutos na La Liga nesta temporada.

Apenas duas equipes têm um recorde melhor do que esse, enquanto eles permitiram apenas 0,83 gols por jogo em partidas fora de casa. Esse é o melhor índice, junto com o Atlético.

Os dados subjacentes destacam ainda mais quão sólida é a defesa do time de Chacho Coudet. Eles permitiram apenas 11,6 xG nesta temporada, o que é o melhor recorde na primeira divisão espanhola.

Esses números sugerem que há valor em apostar que o Barça marcará menos de 2,5 gols, com uma probabilidade implícita de 50%.

Palpite 2 para Barcelona x Alavés: Barcelona marca menos de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

O jogo deve abrir após o intervalo

É muito provável que o Alavés se posicione de forma bastante conservadora aqui. Eles defenderam com sucesso por 61 minutos nesta partida na temporada passada antes de Robert Lewandowski marcar o único gol. O jogo também pode se abrir no segundo tempo.

O Barcelona tem Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, Raphinha e Lamine Yamal disponíveis agora.

Portanto, eles poderão escalar pelo menos dois atacantes experientes contra uma defesa do Alavés cansada, se necessário. Isso raramente foi o caso nesta temporada devido a lesões.

55% dos gols do Barça em casa na liga foram marcados no segundo tempo, quando eles tendem a ser mais fortes. Enquanto isso, 57% de todos os gols marcados nos jogos do Alavés na La Liga nesta temporada foram feitos após o intervalo.

Este jogo certamente pode seguir essas tendências.