Palpite Bahia x Flamengo - Copa do Brasil - 28/8/24

Pelas quartas de final da Copa do Brasil, um embate entre baianos e cariocas: o Bahia recebe o Flamengo.

O compromisso entre esses times está marcado para quarta-feira (28), às 21h30, no estádio Arena Fonte Nova, localizado em Salvador. Confira a seguir as dicas e análises de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Empate anula Flamengo 2.00 na Betano Ambos marcam ou mais de 2,5 gols Sim/Não Sim 1.65 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 1.61 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo deve mudar sua postura como visitante

Em suas duas recentes decisões por jogos eliminatórios, o Flamengo, embora tenha se classificado, foi derrotado em ambos os jogos fora de casa.

Primeiro, na Copa do Brasil, garantiu sua classificação diante do Palmeiras, mas foi derrotado quando atuou fora, por 1 a 0. O mesmo aconteceu na Libertadores, diante do Bolívar.

Com isso em mente, acreditamos que Tite terá uma postura diferente em relação ao seu time, que deve ser dessa vez mais propositivo. Por isso, acreditamos que o Flamengo não será derrotado nesse confronto.

Palpite 1 - Bahia x Flamengo - Flamengo e empate anula a aposta: 2.00 na Betano.

Dois times de muita qualidade ofensiva

Nesta Copa do Brasil, o Flamengo realizou exatamente quatro jogos, dois contra o Amazonas e dois contra o Palmeiras. Nesse recorte, a equipe marcou em 75% dos duelos, sendo um total de 4 gols feitos. Ou seja, pelo menos um por jogo.

Do outro lado, o time comandado por Rogério Ceni realizou oito partidas ao todo neste torneio, e conseguiram marcar 11 gols (média de 1,37 por jogo).

Com esses números em mente e considerando os atletas que compõem os dois elencos, há fortes indícios para acreditar em um jogo com mais de 2,5 gols ou para que ambos marquem.

Palpite 2 - Bahia x Flamengo - Ambos marcam ou mais de 2,5 gols: 1.65 na Betano.

Pode haver muitos tiros de canto

Acreditamos que essa pode ser uma partida com muitos escanteios. Afinal, ao considerar os dois jogos mais recentes do Flamengo, ambos tiveram mais de 9,5.

Atuando diante do Bragantino, pela vigésima quarta rodada do Brasileirão, foram 16 tiros de canto no jogo. Antes disso, contra o Bolívar, haviam sido marcados 11.

Além disso, devemos considerar que ambos acreditam que a vitória é possível nesse jogo. Portanto, este deve ser um confronto muito dinâmico, o que pode proporcionar um alto número de escanteios.

Palpite 3 - Bahia x Flamengo - Mais de 9,5 escanteios: 1.61 na Betano.