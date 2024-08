Palpite Bahia x Botafogo - Copa do Brasil - 7/8/24

Em partida válida pelas oitavas de final da CDB, a equipe do Botafogo viaja para enfrentar o Bahia.

O duelo está marcado para o dia 7 de agosto (quarta-feira), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Sendo assim, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites para este embate. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 3.55 na Superbet Método de classificação Botafogo no tempo regulamentar 2.15 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 1.80 na Superbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Bahia em fase ruim

Sem vencer há pelo menos seis jogos, o Tricolor de Aço se encontra em um de seus piores momentos na temporada, e isso pode se intensificar com uma eliminação na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Botafogo vem empolgado por bons resultados: goleou o Atlético-GO por 4 a 1 no Brasileirão e reassumiu a liderança da liga.

Ao analisar o momento dos dois times, mesmo considerando que os cariocas atuarão fora de casa, ainda assim acreditamos no triunfo do Botafogo.

Palpite 1 - Bahia x Botafogo - Botafogo vence: 3.55 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Botafogo deve sair com a vitória no confronto com o time do Bahia nesta quarta-feira (7) pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Bahia vem mal em jogos eliminatórios

Tudo está em aberto nessa decisão, afinal, os dois times, na primeira partida disputada no Rio de Janeiro, empataram em 1 a 1.

Mas, por ter um elenco superior e estar em uma fase mais favorável, acreditamos que o time da Estrela Solitária tem mais chances de avançar de fase.

Vale mencionar ainda que o Bahia foi mal em todos os mata-mata da temporada, caindo no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Palpite 2 - Bahia x Botafogo - Botafogo classifica no tempo regulamentar: 2.15 na Superbet.

Ambos buscam a vitória

O fato da primeira partida ter sido uma igualdade no placar, o jogo desta quarta-feira entre esses times tende a ser muito dinâmico, com ambos buscando o gol.

No histórico geral, em 56 jogos entre esses times, o Bahia marcou 62 gols (1,11) e o Botafogo 64 (1,14). Ou seja, ambos têm média superior a um por partida.

Sendo assim, com esses clubes sonhando com a vaga nas quartas de final, acreditamos que tanto Bahia quanto Botafogo vão tentar o gol neste duelo.

Palpite 3 - Bahia x Botafogo - Sim para ambos marcam: 1.80 na Superbet.