Palpite Atlético Nacional x Internacional - Copa Libertadores - 08/05/2025

Em briga direta pelo segundo lugar na tabela, o jogo desta noite promete ser marcado por uma disputa acirrada e com grandes emoções.

Atlético Nacional e Internacional voltam a medir forças nesta quinta-feira, no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, às 21h30 (horário local). A partida é válida pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Atlético Nacional x Internacional.

Mercado Palpite Odds na Superbet Dupla Chance Casa ou empate 1.38 Ambas Marcam SIM 1.87 Total Cartões Mais 4,5 1.62

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 08/05, às 00h35.

Um pouco de contexto

O Internacional viaja para a Colômbia precisando de uma vitória para se manter na zona de classificação para a próxima fase. Com uma vitória e dois empates, totalizando cinco pontos, uma derrota hoje à noite faria o time brasileiro cair para a terceira posição.

Recentemente, o Colorado perdeu por 4x2 para o Corinthians no último domingo, atuando fora de casa pelo Brasileirão, competição na qual ocupa a 9ª posição com nove pontos.

O Atlético Nacional caiu para a quarta posição do Grupo F após o Nacional do Uruguai vencer o Bahia e ficar com quatro pontos. Agora, com três pontos e tendo conseguido apenas uma vitória, a situação do time na Libertadores se tornou ainda mais complicada. Isso contrasta com seu momento no Campeonato Colombiano, onde é vice-líder com 32 pontos em 17 jogos.

Prováveis escalações

Atlético Nacional: Ospina; Román, Garcia, Tesillo, C. Cándido, Uribe, Campuzano, Arce, Cardona, Sarmiento e Morales.

Ospina; Román, Garcia, Tesillo, C. Cándido, Uribe, Campuzano, Arce, Cardona, Sarmiento e Morales. Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata (Bruno Henrique), Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Dupla chance

Pressionado e precisando de um resultado para sonhar com a classificação, o Atlético Nacional deve aproveitar o fator casa e impor seu jogo, já que tem bons resultados como mandante. Neste ano, o time registrou oito vitórias e dois empates em todas as disputas em casa. Sua única vitória na Libertadores até o momento foi justamente no Atanasio Girardot, com um placar de 3x0 sobre o Nacional.

O Internacional, por outro lado, tem um bom retrospecto como visitante na temporada, com apenas uma derrota em 11 jogos, além de seis empates e quatro vitórias. Apesar dos resultados oscilantes nas últimas dez partidas da equipe colombiana, e também considerando o bom aproveitamento fora de casa do seu adversário, visto o seu expressivo números de empates, certamente teremos um grande jogo.

Diante disso, é provável que haja uma disputa acirrada. O Atlético Nacional deve fazer valer sua força jogando em casa e, dada a necessidade urgente de um resultado, a tendência é que o clube consiga vencer ou, na pior das hipóteses, segurar o empate.

Palpite 1 - Casa ou Empate com odd 1.38 na Superbet

Expectativa para ambas marcam

O Internacional vem enfrentando uma má fase defensiva nos últimos jogos, com dez gols sofridos em apenas seis partidas recentes, o que representa mais da metade de todos os gols que o time sofreu na temporada. No entanto, seu ataque tem sido eficaz, com 42 gols marcados, incluindo sete na Libertadores. Em particular, os confrontos entre Internacional e Nacional na terceira rodada resultou em três gols marcados pelo Colorado, mesma quantidade de gols feitos contra o Atlético Nacional, na 2ª rodada. Nos últimos cinco jogos de cada time, o "ambas as equipes marcam" saiu em quatro deles.

O Atlético Nacional tem uma média de 1,6 gols por jogo, com 36 gols marcados em 22 disputas. No entanto, sua defesa também tem sido vulnerável, sofrendo 20 gols na temporada. Considerando as estatísticas da equipe e sabendo que as duas, apesar da boa quantidade de gols, também cedem muitos, aliado ao fato do Atlético Nacional ter marcado gols em todos os seus dez jogos em casa, o mercado para ambas marcam pode ter uma grande chance de acerto.

Palpite 2 - Ambas Marcam (SIM) com odd 1.87 na Superbet

Cartões na partida

Nos últimos cinco confrontos entre Internacional e Atlético Nacional, os times receberam 11 e 13 cartões, respectivamente. Em três desses jogos, foram registrados mais de 4,5 cartões no total. No primeiro encontro entre os dois times na segunda rodada da competição, foram aplicados seis cartões amarelos e um vermelho. Além disso, nos jogos disputados anteriormente pelas equipes, coincidentemente ambas tiveram um jogador expulso e um grande número de cartões distribuídos, com seis cartões para o Atlético e cinco para o Internacional.

Em um confronto marcado pela disputa direta pela segunda posição, a tendência é que a partida seja intensa e marcada por muita disputa de bola, o que pode resultar em um número razoável de cartões, assim como ocorreu no primeiro encontro das equipes nesta Libertadores.

Palpite 3 - Mais 4,5 Cartões com odd 1.62 na Superbet